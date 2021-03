Fluctuates XRP / USD; Le prix doit éviter de glisser à 0,40 $ Support ⋆ Crypto new media

Prédiction de prix XRP – 19 mars

Ripple (XRP) fait face au sud mais augmente encore car le prix peut atteindre 0,40 USD en cas d’échec de la résistance de 0,48 USD.

Marché XRP / USD

Niveaux clés:

Niveaux de résistance: 0,56 $, 0,58 $, 0,60 $

Niveaux de support: 0,38 USD, 0,36 USD, 0,34 USD

Le XRP / USD se corrige à la baisse après avoir touché la résistance à 0,48 $. Cependant, étant donné le rétrécissement important de l’action des prix, une cassure pourrait très bien être explosive pour la pièce car le prix se déplace au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Le prix du Ripple change de mains à 0,47 $ dans le canal.

À quoi s’attendre de Ripple

On s’attend à ce que les taureaux Ripple accomplissent ces choses importantes pour maintenir la tendance haussière; le premier est de conserver le support à 0,44 $, car cela peut aider à ramener l’attention sur la résistance de 0,50 $. Deuxièmement, les acheteurs doivent concentrer leurs efforts sur la cassure au-dessus du drapeau haussier en prévision d’un rallye suffisamment massif pour stimuler l’action au-dessus de 0,55 $. Troisièmement, le recul en cours par rapport à la limite supérieure du canal doit être contrôlé pour s’assurer que les pertes inférieures à 0,40 $ n’annulent pas les progrès réalisés au cours des dernières semaines.

Pendant ce temps, l’indicateur technique RSI (14) se déplace actuellement dans la même direction au-dessus du niveau 50, indiquant un mouvement latéral pour la pièce. Cependant, si les ours entraînent le mouvement actuel et poussent le prix en dessous des moyennes mobiles; XRP / USD pourrait trouver son plus bas aux niveaux de support de 0,38 USD, 0,36 USD et 0,34 USD respectivement. Néanmoins, si le prix dépasse le canal, il pourrait probablement atteindre les niveaux de résistance de 0,56 $, 0,58 $ et 0,60 $.

Comparé au Bitcoin, le XRP se négocie à la baisse, bien que le prix maintienne un mouvement latéral dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Si la pression de vente persiste, la variation du prix du XRP peut vraisemblablement créer un nouveau creux dans les prochaines directions négatives alors que le RSI (14) évolue dans la même direction; les traders peuvent probablement voir un mouvement négatif sur le marché car la MM à 9 jours reste inférieure à la MM à 21 jours.

Cependant, comme la pièce reste à la baisse du canal, les traders peuvent s’attendre à un support proche au 700 SAT avant de passer à 650 SAT et moins. S’il y a un croisement haussier au-dessus des moyennes mobiles, les traders peuvent confirmer une course haussière pour le marché, et le niveau de résistance potentiel pourrait être situé à 1000 SAT et plus.