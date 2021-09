Fluid Ventures fait son premier investissement dans Fabriclore

in

Le fonds de capital-risque axé sur le direct-to-consumer (D2C) Fluid Ventures a déclaré vendredi qu’il avait marqué son premier investissement dans Fabriclore à partir de son fonds Rs 80 crore. Fabriclore, un détaillant numérique de tissus basé à Jaipur, a levé 240 000 $ lors de sa ronde de pré-série A, dirigée par Fluid Ventures. Le fonds sera principalement utilisé pour l’acquisition de clients et l’expansion internationale. «Nous investissons dans des startups qui ont exécuté avec succès leurs capacités et ont obtenu la validation des clients sur le marché visé. En Fabriclore, nous avons trouvé une startup qui a défini un avantage concurrentiel », a déclaré Amit Singal, partenaire général de Fluid Ventures.

Comme indiqué par Singal, Fluid Ventures fournit non seulement des fonds, mais fournit également un soutien pratique aux startups pour atteindre les jalons commerciaux. En outre, le total du fonds crore de Rs 80 sera déployé dans les produits et les marques indiennes D2C au cours des trois prochaines années, a noté Singal. Alors que le fonds a annoncé sa première clôture cette année en mai 2021, il va investir dans 15 startups D2C de son fonds en participant aux tours de pré-série A et de série A avec un ticket de 2 à 4 crores de roupies par transaction.

Fabriclore propose une large gamme de tissus et produit des catalogues de tissus polyvalents sur une plate-forme numérique. Il propose la personnalisation des vêtements, des accessoires et de l’ameublement tout en maintenant la qualité des tissus. La société a reconnu un besoin en revenus annuels (AAR) de Rs 11,25 crore pour l’année 2021-2022, a déclaré Fluid Ventures dans un communiqué.

« Alors que l’investissement dans des sociétés D2C semblait risqué pour de nombreux investisseurs en raison de la situation pandémique, nous, chez Fluid Ventures, avons estimé qu’il était nécessaire de remonter le moral de nos start-ups D2C locales. D2C est la voie à suivre et les entrepreneurs ont besoin de nos encouragements et de notre soutien. Nous continuerons à le fournir », a déclaré Dhianu Das, partenaire général de Fluid Ventures.

