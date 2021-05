Fluminense grimpe au sommet du groupe D à Libertadores

07/05/2021 à 06:47 CEST

Cependant parcourir plus de six mille kilomètres, le brésilien Fluminense a fait match nul 1-1 avec Junior Colombien, local ce jeudi à Guayaquil (Equateur) dans un match de la troisième journée du groupe D de la Copa Libertadores, et mène la zone avec cinq entiers. Junior et Fluminense ont dû parcourir 1567 kilomètres de Barranquilla à Guayaquil, car le club colombien a été contraint d’être local dans la ville équatorienne en raison de la crise sociale que traverse la Colombie en raison des manifestations qui ont commencé il y a neuf jours. S’il s’agit de distance, c’était pire pour la “ grippe ” si l’on ajoutait les 4553 kilomètres de Rio de Janeiro à la Colombie, là où c’était depuis mardi lorsque Conmebol a annoncé un jour avant le changement de siège du parti faute de garanties concernant la sécurité de la même chose.

Mais au stade Monumental Banco Pichincha, à Guayaquil, la fatigue des équipes n’a pas été remarquée. Bien que Junior ait fait face au match avec de nombreuses pertes, et ne pouvait pas compter sur sa silhouette Teófilo Gutiérrez, qui se remet d’une blessure au tendon d’Achille, c’est lui qui a le mieux mené les actions en première mi-temps. Junior a pris la tête à la 11e minute lorsque l’arbitre chilien Julio Bascuñán a sifflé un penalty contesté en sa faveur, pour une touche sur l’ailier Gabriel Fuentes, qui a changé l’attaquant pour un but. Miguel Angel Borja, qui a complété cinq buts dans le tournoi.

Mais la joie a duré neuf minutes parce que Kayky, la perle de 17 ans qui a signé Manchester City, était chargée de donner l’égalité à l’équipe de Rio, après une inattention de Fuentes qui a libéré la marque de la jeunesse après un corner.

En seconde période, le Tricolore s’est tourné vers la zone Junior avec des centres consécutifs. À la 51e minute, Nené a envoyé le premier que Fred a capitalisé de justesse après une tête sauvée par le gardien uruguayen Sebastián Viera, qui a évité le deuxième but. Puis c’est Danilo qui a tenté de violer l’arc junior de la même manière. Fluminense a révélé qu’il connaissait très bien son rival, qui a fait face à l’engagement avec la perte due à une blessure et à l’avertissement de ses deux centres de départ, Germán Mera et Willer Ditta.

Après la pluie de centres, l’équipe de Barranquilla a tremblé et a répondu à la 55e minute avec une contre-attaque de Freddy Hinestroza, mais John Pajoy a terminé large. En 68, Didier Moreno et Pajoy ont fait un mur qui a renversé le mur défensif de Fluminense, et Borja a tiré pour l’éclat du gardien Marcos, qui a forcé le corner. Et à la 75e minute, Pajoy a eu le plus clair pour Junior, avec un tir du pied gauche du demi-fond qui a presque surpris Marcos.

À égalité, le «Flu» mène le groupe D avec 5 points, le même que l’Argentin River Plate, suivi par Junior et aussi l’Independiente Colombien Santa Fe avec 2. Le lendemain, Junior recevra le 12 mai River Plate et Fluminense accueillera Independiente Santa Fe.

Les bâtons sauvent Santa Fe

Les bâtons sauvés ce jeudi Independiente Santa Fe, qui a fait match nul 0-0 avec River Plate dans l’autre match du Groupe D de la Copa Libertadores dans un match joué à Asunción, où les citoyens de Bogota étaient locaux en raison des violentes manifestations dans leur pays.

Dans un match très court, les Colombiens ont souffert des attaques d’une équipe argentine dirigée par le caféiculteur créatif Jorge Carrascal, qui a tenté de nuire à leurs partenariats avec Benjamin Rollheiser et Federico Girotti. Seule l’équipe de Marcelo Gallardo était sur le point d’ouvrir le score dans un bon jeu à côté de Milton Casco sur le côté gauche, d’où il a envoyé un centre que Girotti, avec une touche convertie en une habilitation pour Rollheiser qui a pris un tir très fort s’est écrasé dans le s’en tenir à 24.

Santa Fe, quant à lui, ne s’est approché que d’un tir dévié de Kelvin Osorio, qui avec Jhon Arias a tenté d’emmener son équipe dans le champ opposé mais n’a pas réussi contre une défense bien implantée de l’équipe argentine.

Dans la seconde mi-temps, River, dirigé par un Carrascal hyperactif, a pris le contrôle contre une équipe sans défense de Bogotá qui semblait déplacée et qui à chaque fois qu’ils récupéraient le ballon, ils ne pouvaient pas blesser leur rival. Les attaques insistantes du club de Buenos Aires étaient sur le point d’être fructueuses lorsque Girotti, dans un jeu confus dans la surface, a réussi à envoyer une tête qui est revenue pour rejeter le bâton. Cependant, le club colombien était sur le point de profiter des inexactitudes offensives du club argentin et dans une contre-attaque le côté Fabio Delgado a été main dans la main avec Franco Armani, qui a enduré, bien lu le jeu et évité la célébration des citoyens de Bogota.

Après ce jeu, et dans une autre erreur défensive de l’équipe de Gallardo, Armani est revenu pour sauver l’équipe argentine dans un jeu qui a éliminé Arias et après quoi Osorio, avec la possibilité de tirer avec le but seul, a retardé et perdu le ballon. Dans les dernières minutes, l’étincelle argentine s’est éteinte et les Colombiens n’ont pas fait grand-chose pour chercher le but, donc le rythme s’est ralenti et le match nul a persisté.

Ovejero et Mosquera donnent la victoire à Always Ready

L’attaquant argentin Marcos Ovejero et l’attaquant colombien John Mosquera ont scellé ce jeudi la Victoire de Always Ready 2-0 Bolivien avant lui Tachira Vénézuélien pour le groupe B de la Copa Libertadores et cela le mène en huitièmes de finale du tournoi. Les buts sont venus aux 24e et 82e minutes, ce dernier sur penalty, et avec cela les Boliviens partagent le leadership de la zone avec l’International, du Brésil, avec 6 points, tandis que les Paraguayens Olimpia et Táchira sont restés avec 3.

Dès le début du match, les locaux ont marqué leur domination territoriale bien que parfois avec peu de profondeur face à un adversaire qui préférait attendre et gérer ses énergies dans les 3640 mètres d’altitude du stade Hernando Siles à La Paz. Always Ready a décrit son attaque sur les côtés avec des incursions du Bolivien Rodrigo Ramallo, à droite, et du Brésilien Vander, à gauche.

Le but des Boliviens est venu à la 24e minute après un débordement de l’Argentin Javier Sanguinetti et un centre de sa part pour son compatriote Berger ce chef a ouvert le compte, et que le juge uruguayen Andrés Matonte a validé malgré les allégations d’une main présumée de l’agresseur.

Après le but, l’équipe bolivienne a eu quelques occasions avec des tirs à moyenne distance et a raté une contre-attaque qui pourrait décréter l’égalité provisoire dans le match.

En seconde période, l’intensité du match a été réduite avec une équipe à domicile moins offensive, encore plus après le départ de Vander et Sanguinetti, tandis que Táchira cherchait à progresser quelque peu dans leurs rangs. À 20 minutes de la fin, l’entraîneur argentin Omar Asad, de Always Ready, a changé presque tout son front d’attaque. À la 82e minute, l’attaquant colombien Mosquera, récemment entré, a marqué le deuxième but pour la tranquillité des locaux après avoir exécuté un penalty pour une infraction contre le gardien Javier Varela del Táchira.

Ávalos garde Argentinos comme leader

Un doublé du Paraguayen Gabriel Ávalos a permis ce jeudi de Argentinos Juniors maintenir le leadership du Groupe F en battre l’Atlético Nacional 0-2, qui a été contraint aujourd’hui de jouer chez lui à Asunción en raison de la crise sociale que traverse la Colombie en raison des manifestations qui ont débuté il y a neuf jours. L’équipe de Buenos Aires a dominé le match du début à la fin face à un rival qui avait l’air désordonné et avait de nombreuses difficultés à casser une défense organisée.

Le match a commencé très disputé au milieu du terrain et très coupé par les fautes commises par les joueurs des deux équipes, qui cherchaient à empêcher la libre circulation du ballon. Cependant, le “ Bicho de La Paternal ” a commencé à s’imposer à son rival conduit par les centraux Jonathan Sandoval, Miguel Ángel Torren et Carlos Quintana, qui ont éteint l’étincelle que les créatifs Andrés Andrade et Jarlan Barrera tentaient d’allumer. C’est ainsi que l’équipe de Gabriel Milito a ouvert le score à la 18e minute lorsque l’équipe de Kevin Mac Allister a volé le ballon à Andrade sur le terrain de “ Verdolaga ” et l’a passé à Jonathan Gómez, qui a pris un tir raté qui a été laissé à son collègue. Avalos dans la zone, où il s’est débarrassé d’un rival et a pris un tir très fort pour le 0-1.

Les visiteurs, très organisés et mettant une pression intense sur leur rival, ont continué à dominer le match contre un adversaire qui manquait de profondeur et était à quatre pattes pour créer un danger dans le but de Lucas Chaves. Les deux seules approches ont été un tir en tête-à-tête de l’attaquant Jefferson Duque, qui a sauvé le gardien rival sans difficultés majeures, et un jeu fantastique de Barrera, qui n’était pas à l’aise à définir.

En seconde période, le stratège costaricien Alexandre Guimaraes n’a fait aucun changement et son équipe a eu du mal à attaquer un rival organisé qui faisait appel aux dégâts sur les côtés et avec des balles profondes pour Ávalos et Gabriel Hauche, qui pesaient peu dans le match.

La situation est devenue plus difficile pour les Colombiens lorsque le défenseur central argentin Emmanuel Olivera a été expulsé pour double avertissement, juste au moment où l’équipe avait réussi à ouvrir un peu la défense adverse. Les “Verdolagas” ont fini par perdre le peu d’élan qui leur restait quand Ávalos, après avoir profité d’un autre rebond, a envoyé le ballon au fond des filets et a enterré les aspirations des Colombiens à égaliser.

Avec ce résultat, Argentinos reste leader avec neuf points, suivi de l’Atlético Nacional avec quatre, de l’Universidad Católica avec trois et du Nacional de Montevideo avec un. Le lendemain, le «Bicho» jouera contre l’Université catholique, tandis que les «Verdolagas» recevront la «Bolsa» uruguayenne.