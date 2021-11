Flurry Finance se déploie sur Polygon après avoir atteint 3 millions de TVL en seulement un mois de lancement

Hong Kong, Hong Kong, le 26 novembre 2021,

Flurry Finance, un protocole DeFi qui offre une agriculture de rendement inter-chaîne efficace à la communauté DeFi, est prêt à déployer son jeton utilitaire RHO et son jeton de gouvernance FLURRY sur le réseau Polygon le 1er décembre 2021.

Depuis l’annonce de son partenariat avec Polygon en août pour optimiser le rendement de l’agriculture, Flurry Finance a franchi un certain nombre d’étapes clés, notamment :

Lancement du réseau principal sur les réseaux Ethereum (ETH) et Binance Smart Chain (BSC) Lancement du produit sur le réseau BSC Collecte de 3 millions de dollars en valeur totale verrouillée (TVL) dans le mois suivant le lancement du produit

L’extension très attendue de Flurry Finance à Polygon Network Chain se concrétise avec le jeton de gouvernance FLURRY et trois jetons RHO – rhoUSDT, rhoUSDC et rhoBUSD – devenant disponibles pour tous les utilisateurs de Polygon le 1er décembre 2021.

«C’est un honneur pour nous d’apporter une interface d’agriculture de rendement simple, facile à utiliser et automatisée à la communauté Polygon. Les avantages qu’apporte Polygon Network nous rapprocheront de l’une de nos premières devises – DeFi pour tous. Nous anticipions ce déploiement depuis que nous avons annoncé le partenariat en août dernier. a déclaré Mike Ting, PDG de Flurry Finance.

Flurry lance également une nouvelle campagne de récompenses de staking, appelée Snowball, pour inciter davantage les utilisateurs.

La principale société d’audit de sécurité blockchain et de contrats intelligents CertiK a audité avec succès les contrats intelligents de Flurry avant leur déploiement sur Polygon. L’intégration permettra aux détenteurs de jetons RHO de profiter des transactions rapides et sécurisées de Polygon avec des frais d’essence bas, permettant une expérience transparente au sein du plus grand écosystème Polygon DeFi.

L’extension du réseau Polygon apportera davantage de stratégies d’agriculture de rendement à déployer, alors que Flurry Finance étend son empreinte dans l’espace DeFi. Le déploiement à venir sur Polygon Network intégrerait des stratégies sur Aave et SushiSwap, qui disposent des plus grands pools de liquidités de la chaîne du réseau. La promesse de la finance décentralisée est celle de la liberté et de l’autodétermination. Flurry Finance s’engage à mettre DeFi entre les mains de tout le monde sur la planète, avec une interface simple, des stratégies de rendement optimisées et des frais d’essence réduits.

Un récapitulatif rapide

Flurry Finance a lancé son token de gouvernance FLURRY sur le réseau Ethereum et Binance Smart Chain, tandis que le token RHO n’est actuellement disponible que sur Binance Smart Chain.

L’IDO de FLURRY a été lancé avec succès sur la rampe de lancement CardStarter basée sur Cardano le 6 septembre 2021. Ses paires de trading sont désormais disponibles sur Uniswap, Pancakeswap, Gate.io et MEXC.

Le jeton de gouvernance de Flurry Finance a rapidement gagné en acceptabilité avec le succès des premières campagnes de liquidité du projet. L’écosystème FLURRY ne cesse de croître avec de nouveaux partenariats et une nouvelle campagne de récompenses annoncée.

À propos de Flurry Finance

Flurry est un protocole DeFi offrant une agrégation de rendement avec des rhoTokens, qui est rattaché 1:1 à son stablecoin sous-jacent. Pour générer le rendement optimal ajusté des frais pour les utilisateurs, il automatise la tâche fastidieuse de verrouillage/déverrouillage et d’activation et de désactivation des produits DeFi sur différentes chaînes.

Les agrégateurs de rendement actuels sont limités aux produits basés sur Ethereum ou fonctionnent sur une seule chaîne, tandis que FLURRY vise à travailler sur plusieurs chaînes pour rechercher le meilleur rendement après coût sur différentes chaînes. Twitter : https://twitter.com/FlurryFi

