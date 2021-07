Commerce et investissement

Flux d’entrées enregistrés sur les actifs numériques pour la première fois en 9 semaines : rapport CoinShares

Après cinq semaines de sorties consécutives, les produits d’investissement en actifs numériques ont finalement enregistré des entrées totalisant 63 millions de dollars la semaine dernière au cours de la semaine se terminant le 2 juillet, selon les données de CoinShares.

C’était également la première fois en neuf semaines que des entrées étaient observées sur tous les actifs numériques individuels, “impliquant un revirement de sentiment parmi les investisseurs”.

Bitcoin a enregistré le plus grand nombre d’entrées à 39 millions de dollars, une mise à jour mineure des données des semaines précédentes mettant en évidence une série d’entrées de deux semaines maintenant.

Par rapport aux deux semaines consécutives d’afflux de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a enregistré trois semaines d’afflux totalisant 18 millions de dollars. BTC -5,36% Bitcoin / USD BTCUSD 33 542,05 $

-1 797,85 $-5,36 % Volume 27,25 b Variation -1 797,85 $ Ouvert 33 542,05 $ Capitalisation boursière de 18,75 m en circulation 628,87 b 13 min Entrées enregistrées sur les actifs numériques pour la première fois en 9 semaines : rapport CoinShares 1 h Aave Pro pour les investisseurs institutionnels arrive ce mois-ci à une demande étendue ‘1 h Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) déverrouille la fin, ils ne sont pas baissiers mais haussiers pour le prix BTC ETH -7,21% Ethereum / USD ETHUSD 2 185,57 $

-157,58 $-7,21 % Volume 20,1 b Variation -157,58 $ Ouvert 2 185,57 $ Circulation 116,57 m Capitalisation boursière 254,77 b 13 min Entrées enregistrées sur les actifs numériques pour la première fois en 9 semaines : Rapport CoinShares 1 h Aave Pro pour les investisseurs institutionnels arrive ce mois-ci à une demande étendue ‘4 h Smart Money redevient haussier sur l’éther, le bitcoin et les crypto-monnaies

Alors que les entrées sont enfin arrivées, le chiffre d’affaires des transactions de produits d’investissement Bitcoin était le plus bas depuis novembre 2020. Selon CoinShares, un constat similaire a été observé plus largement sur l’ensemble de l’écosystème Bitcoin, avec des volumes en baisse de 38% par rapport à la moyenne de 2021.

Parmi les altcoins, Polkadot (DOT) a enregistré les entrées les plus élevées de 992,1 millions de dollars, suivi de XRP et Cardano (ADA) à 512 millions de dollars et 90,7 millions de dollars respectivement. DOT -8.09% Polkadot / USD DOTUSD 14,97 $

-1,21 $-8,09 % Volume 806,37 m Variation -1,21 $ Ouvert 14,97 $ Circulation 957,77 m Capitalisation boursière 14,34 b 13 min Entrées enregistrées sur les actifs numériques pour la première fois en 9 semaines : Rapport CoinShares 5 j Après le financement composé, Coinbase offre maintenant aux utilisateurs 4% APY sur USDC 6 d L’objectif de Coinbase est de répertorier “tous” les actifs cryptographiques, déclare le PDG Brian Armstrong XRP -5,67% XRP / USD XRPUSD 0,65 $

– 0,04 $ à 5,67 % Volume 2,18 b Changement – 0,04 $ Ouvert 0,65 $ Circulation 46,15 b Capitalisation boursière 30,18 b 13 min Entrées enregistrées sur les actifs numériques pour la première fois en 9 semaines: Rapport CoinShares 3 j BIS: Les objectifs des investisseurs en crypto sont identiques à ceux des autres actifs Classes, « Donc devrait être la réglementation » 4 d SBI Holdings au Japon déclare que le registre XRP peut être utilisé pour créer des marchés NFT ADA -3,59% Cardano / USD ADAUSD 1,39 $

– 0,05 $ à 3,59 % Volume 1,94 b Variation – 0,05 $ Ouvert 1,39 $ Circulation 31,95 b Capitalisation boursière 44,51 b 13 min Entrées enregistrées sur les actifs numériques pour la première fois en 9 semaines : le rapport CoinShares 1 d Cardano (ADA) gagne la 3e plus grande pondération dans le rééquilibrage des niveaux de gris Fonds à grande capitalisation 1 w Trois semaines consécutives de sorties de bitcoins marquent la plus longue course à la baisse depuis février 2018

Des entrées de 0,6 million de dollars ont été enregistrées dans les produits d’investissement d’actifs multi-numériques ; cependant, ce chiffre était beaucoup plus faible que les semaines précédentes, ce qui suggère que les investisseurs étaient moins intéressés par la diversification.

En ce qui concerne les gestionnaires d’actifs numériques, le plus grand au monde, Grayscale n’en a toujours pas vu alors que son AUM s’élève actuellement à un peu plus de 30 milliards de dollars. Pendant ce temps, le deuxième plus grand CoinShares a enregistré des sorties nettes avec ses actifs sous gestion à près de 3,3 milliards de dollars, 3iQ enregistrant également des sorties nettes.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.