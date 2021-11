Flux du 20e anniversaire de la Xbox : quand, où et comment regarder

Pouvez-vous croire que Xbox a 20 ans ? S’il s’agissait d’une personne, vous pourriez légalement le sortir pour boire dans la plupart des pays d’Europe (et vous pourriez faire la même chose, légèrement illégalement, aux États-Unis). Si elle le voulait, Xbox pourrait aller conduire une voiture, se faire tatouer Gears of War ou même voter.

Mais au lieu de tout cela, Microsoft choisit d’organiser un livestream axé sur la célébration de tout et n’importe quoi Xbox. Bien que la société ait déclaré qu’aucune nouvelle annonce de jeu ne serait faite lors du salon, elle nous a toujours exhortés à nous connecter, alors attendez-vous à de nombreuses surprises. Pour vous aider à tuer le temps jusqu’au coup d’envoi des jubilations, nous avons rassemblé ci-dessous toutes les informations dont vous avez besoin sur l’événement d’aujourd’hui.

Tout d’abord, les temps : plus tard aujourd’hui, 15 novembre, Microsoft organise une diffusion en direct pour célébrer avec style cet anniversaire marquant de ces deux décennies. La diffusion en direct démarre à 10h HNP/13h HNE/18h GMT, et est censé durer environ 30 minutes.

L’événement sera diffusé sur les chaînes YouTube, Facebook et Twitch de la Xbox. Vous pouvez également vous inscrire au Xbox FanFest pour gagner des cadeaux pendant le spectacle, si c’est votre truc. Nous avons également intégré une vidéo en haut de cet article afin que vous puissiez regarder toute l’action se dérouler ici si vous ne pouvez pas prendre la peine de cliquer ailleurs.

Pour ce qui est de ce à quoi s’attendre, il y a quelques choses à anticiper. Tout d’abord, de nombreux jeux Xbox 360 ont reçu des mises à jour mystérieuses avant le 20e anniversaire de la Xbox, ce qui laisse penser que nous pourrions améliorer la rétrocompatibilité des titres.

La liste des jeux mis à jour comprend : Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fable Anniversary, Fable 3, Dead Space, Dead Space 3, Dragon Age Origins et Dragon Age 2.

Ensuite, il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles le multijoueur de Halo 5 serait rendu en direct pour que tous puissent jouer: la page de la boutique officielle de Halo Infinite contenait des références à une balise « date de sortie « PreOrderReleaseDate » du 15 novembre au cours du week-end, et à la fois Tom Henderson et Jeff Grubb se sont tournés vers les médias sociaux pour suggérer que quelque chose lié à Halo pourrait arriver pendant le spectacle.

Si vous vous attendez à de nouveaux jeux, vous n’avez pas de chance. Microsoft a explicitement déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvelles annonces plus tard dans la journée.

« Bien que nous n’annoncions aucun nouveau jeu, cette diffusion sera un retour spécial sur tous les souvenirs que nous avons partagés avec la communauté Xbox au cours des deux dernières décennies », a expliqué Microsoft. Huer. Au moins, il y a aussi beaucoup d’autres éléments à espérer.

Vous pouvez également aller voir comment le lancement de la Xbox a fait de notre propre Tom Orry la personne la plus importante dans les médias de jeux, pendant un moment, à l’époque halycon il y a 20 ans, si vous le souhaitez.