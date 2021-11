Flux Genshin Impact 2.3 : quand et où regarder

Pour Genshin Impact les joueurs attendent patiemment une nouvelle mise à jour majeure, il y aura peut-être de bonnes nouvelles au coin de la rue ! Une nouvelle annonce du programme spécial est imminente pour version 2.3, cela devrait fournir tous les détails sur ce qui va suivre notre puits de temps et d’argent préféré.

Cet article vous expliquera rapidement quand le flux a lieu, où vous pouvez le regarder et ce que nous pouvons nous attendre à voir sortir de cette vitrine du prochain patch majeur. De cette façon, vous serez prêt à intervenir et à recevoir toutes les mises à jour au fur et à mesure qu’elles se produisent.

Genshin Impact : Quand est le flux de la version 2.3 ?

L’annonce du programme spécial Genshin Impact 2.3 aura lieu à 04h00 PST / 7h00 EST / 12h00 GMT le vendredi 12 novembre.

C’est assez tôt pour certains qui cherchent à se brancher, mais c’est un régal pour ceux d’entre nous au Royaume-Uni qui pourront au moins se brancher juste avant le déjeuner !

Genshin Impact : Où puis-je regarder le flux de la version 2.3 ?

Pour ceux qui souhaitent se connecter en direct, l’annonce du programme spécial Genshin Impact sera diffusée en direct via la chaîne officielle Genshin Impact Twitch. Après le flux, il est probable que vous puissiez également y regarder une version enregistrée de la vidéo à la demande !

Genshin Impact Quels nouveaux contenus pouvons-nous attendre de la version 2.3 ?

À en juger par l’art promotionnel à côté de l’annonce de l’annonce du programme spécial, il est très probable que nous verrons de plus près un Garou ! Ce personnage est un personnage Geo que vous rencontrez au cours de l’histoire principale d’Inazuma et un membre senior de la résistance contre le décret Vision Hunt.

Gorou brandit un arc, il pourrait donc remplacer Amber si vous la trimballez toujours dans votre groupe. Gorou a été très attendu depuis leur révélation au cours de l’histoire d’Inazuma, et avec son inclusion dans le jeu, le groupe de personnages restants de cette région devient de plus en plus petit.

