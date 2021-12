FLUX, SFP et Badger DAO augmentent alors même que le prix du Bitcoin tombe à 47 000 $

Le mantra d’un an selon lequel le marché des crypto-monnaies connaîtrait une baisse plus importante en décembre s’est avéré être un échec jusqu’à présent et au cours de la semaine dernière, la plupart des crypto-monnaies ont été sous pression de vente et Bitcoin (BTC) a du mal à vendre. 47 000 $.

Cela étant dit, ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour les détenteurs de crypto le 10 décembre, car divers altcoins ont réussi à afficher des gains à deux chiffres en raison de nouvelles listes d’échange et de mises à jour de protocole.

Les 7 principales devises avec la variation de prix la plus élevée en 24 heures. Source : Cointelegraph Markets Pro

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent que les plus grands gagnants au cours des dernières 24 heures ont été Flux (FLUX), SafePal (SFP) et Badger DAO (BADGER).

FLUX bénéficie du « coup Binance »

Flux est un protocole de preuve de travail amovible GPU destiné à créer une infrastructure cloud décentralisée évolutive pour les applications Web 3.0.

Les données VORTECS ™ et les alertes NewsQuakes ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à repérer des perspectives haussières pour FLUX le 9 décembre, avant la récente flambée des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions de marché historiques et actuelles dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité de négociation.

Score VORTECS ™ (vert) vs prix FLUX. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le système NewsQuake ™ a émis une alerte FLUX le 9 décembre, moins d’une heure avant que le prix ne commence à augmenter de 150% le lendemain.

L’annonce qui a contribué à déclencher la flambée rapide des prix sur FLUX était une notification indiquant que Binance serait répertorié pour le jeton FLUX sur sa plate-forme. Peu de temps après cette annonce, le prix du FLUX a atteint un nouveau sommet historique de 4,01 $.

SafePal ajoute la prise en charge de neuf nouveaux réseaux

Le projet SafePal est une solution de portefeuille matériel et logiciel de crypto-monnaie pour les investisseurs qui ont des actifs sur les réseaux Ethereum, Binance Smart Chain et Tron.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir atteint un minimum de 1,55 $ le 6 décembre, le prix SFP a augmenté de 45,84 % pour atteindre un sommet quotidien de 2,27 $ le 10 décembre. 158 millions de dollars.

Graphique SFP / USDT en 4 heures. Source : TradingView

La force de construction de SFP vient du fait que le projet a publié une version mise à jour de son application de portefeuille et ajouté la prise en charge de Cardano, Nervos Network, Avalanche, Fantom, HECO Chain, Songbird, BOBA Network, Optimism et Arbitrum.

Badger DAO s’apprête à réactiver ses contrats intelligents

Badger DAO est une organisation open source décentralisée autonome axée sur la création de produits et d’infrastructures qui augmentent l’utilité de Bitcoin dans le paysage financier décentralisé.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour BADGER le 9 décembre, avant la récente flambée des prix.

Score VORTECS™ (vert) vs. Prix ​​du BLAIREAU. Source : Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour BADGER a grimpé dans la zone verte et a culminé à 75 le 9 décembre, environ trois heures avant que le prix n’augmente de 48% au cours de la journée.

L’action positive des prix pour BADGER intervient alors que le protocole tente de se remettre d’un exploit du 2 décembre qui a entraîné l’arrêt des contrats intelligents du projet.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2 218 000 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 40,7 %.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.