Flux ‘The Grand Tour: Lochdown’: comment regarder la nouvelle spéciale en ligne de n’importe où

Serait-ce l’aventure la plus pittoresque de Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond à ce jour ? Les anciennes stars de Top Gear partent pour un road trip pas comme les autres à travers les Highlands d’Écosse.

Lisez la suite pour savoir comment regarder The Grand Tour: Lochdown et diffuser la nouvelle émission spéciale en ligne depuis n’importe où dans le monde.

Le trio était censé se rendre en Russie pour cette dernière aventure pour Amazon, mais comme le titre l’indique, la pandémie a fait échouer ces plans.

Au lieu de cela, le trio se dirige vers les lochs écossais humides et venteux au volant de voitures américaines classiques d’Édimbourg aux Hébrides.

Le principe du voyage ? Pour découvrir pourquoi les voitures américaines classiques des années 70 qui ont dominé les écrans de télévision dans leur enfance ne parviennent pas à décoller en Grande-Bretagne.

Pour ce faire, ils mettront une Cadillac Coupe De Ville, une Lincoln Continental et une Buick Riviera à l’épreuve sur certaines des routes les plus exigeantes du Royaume-Uni.

Le Grand Tour : Lochdown : Où et quand ?

Cette spéciale très attendue du Grand Tour devrait être diffusée sur le service de streaming Amazon Prime VIdeo dans le monde à partir du vendredi 30 juillet.

Comment regarder The Grand Tour: Lochdown en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur la façon de regarder la dernière aventure de Clarkson, May et Hammond aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder The Grand Tour: Lochdown, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser l’émission spéciale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder The Grand Tour: Lochdown en ligne

Comme pour les précédents épisodes de The Grand Tour, Amazon Prime Video détient les droits mondiaux exclusifs de cette dernière émission spéciale.

Le Grand Tour: Lochdown sera diffusé sur le service de streaming à partir du vendredi 30 juillet et est décrit comme un événement mondial, avec le spécial disponible à regarder dans les 200 pays où vous pouvez obtenir Amazon Prime.

Si vous n’êtes pas déjà client, vous pouvez potentiellement regarder le film gratuitement, grâce à l’essai GRATUIT de 30 jours d’Amazon Prime, disponible dans la plupart des territoires.

En plus de vous donner accès à son service VOD, un abonnement Amazon Prime vous offre également le service de streaming musical sans publicité d’Amazon, Prime Gaming, des offres exclusives, ainsi que leur célèbre service de livraison gratuite amélioré.

Si vous choisissez de conserver Amazon Prime après l’expiration de l’essai gratuit, le service coûte :

États-Unis : 12,99 $ par mois ou 119 $ pour l’année Royaume-Uni : 7,99 £ par mois ou 79 £ pour l’année Canada : 7,99 $ par mois ou 79 $ pour l’année Australie : 6,99 $ par mois ou 59 $ pour l’année

