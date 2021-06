FLVTO.biz a ordonné de produire des journaux de données dans le cadre d’un procès avec de grandes étiquettes

Un juge américain a officiellement ordonné aux sites Web d’extraction de flux YouTube FLVTO.biz et 2conv.com de compiler et de remettre des journaux de données, y compris des informations sur l’emplacement des utilisateurs.

La juge Theresa Carroll Buchanan a récemment fait droit à la requête des plaignants visant à contraindre la conservation et la production de données de serveur Web, que la RIAA a déposée plus tôt ce mois-ci. La confrontation sous-jacente dans la salle d’audience a débuté à l’été 2018, lorsque les majors (Sony Music, Universal Music et Warner Music) ont intenté une action en justice contre les plateformes d’extraction de flux YouTube FLVTO.biz et 2conv.com ainsi que leur propriétaire, Tofig Kourbanov.

Alors que certains observateurs s’attendaient à ce que la poursuite – l’une des nombreuses impliquant l’industrie de la musique et des services d’extraction de flux, qui permettent aux utilisateurs de télécharger l’audio des vidéos – produirait rapidement un verdict en faveur des plaignants, le tribunal a d’abord déterminé qu’il n’avait pas compétence sur FLVTO.biz et 2conv.com, basés en Russie.

Une cour d’appel a cependant annulé cette décision il y a environ un an, indiquant en partie que les visiteurs des sites doivent accepter un accord de conditions de service avant utilisation, en plus de relayer que «la simple absence d’un échange monétaire n’implique pas automatiquement un non- relation commerciale » entre les entités et leurs utilisateurs.

Puis, FLVTO.biz en février 2021 a exigé que les plaignants déposent la plainte en Russie plutôt qu’en Virginie, soulignant qu’environ 90 % du trafic des sites Web provient de l’extérieur des États-Unis et que les trois grands labels avaient été le fer de lance de plusieurs « récents » actions en justice en Russie. Malgré les nuances juridictionnelles intéressantes de l’affaire et suite au rejet de la requête de la Cour suprême de FLVTO.biz, le tribunal de Virginie est toujours en train d’entendre l’affaire.

Maintenant, comme mentionné initialement, le président du tribunal a approuvé une ordonnance appelant FLVTO.biz et 2conv.com à créer et à transmettre des données de serveur, révèlent des documents juridiques.

Le mémorandum des plaignants à l’appui de la requête pour obliger la conservation et la production des journaux de données est assez simple, car le document affirme que les informations en question « constituent une preuve essentielle qui démontrera l’infraction généralisée en cours » sur le stream-ripping sites Internet.

Et tandis que les défendeurs ont maintenu “que les données de serveur demandées n’existent pas”, elles “existent manifestement”, selon les plaignants, car elles sont prétendument générées lorsque les sites “reçoivent, traitent et répondent aux demandes des utilisateurs pour l’extraction et le téléchargement de flux. . ” Les “données de serveur” recherchées comprennent les noms des vidéos que les utilisateurs extraient, les fichiers MP3 correspondants et “les emplacements géographiques des utilisateurs téléchargeant les fichiers audio”, ont poursuivi les majors.

Plongeant dans les détails de ces données de serveur, les plaignants se sont déplacés pour obtenir l’URL de chaque vidéo rippée, le titre de la piste (en supposant que la vidéo contienne de la musique, bien sûr), l’artiste impliqué, « la date et l’heure » de la la génération du fichier individuel, « l’emplacement géographique (c’est-à-dire l’état) de » l’utilisateur concerné, et plus encore. De plus, les grands labels ont suggéré que les suppressions d’adresses IP peuvent « répondre facilement » aux préoccupations des défendeurs concernant la confidentialité des utilisateurs, selon TorrentFreak.

Malgré l’opposition des défendeurs à la requête et les allégations selon lesquelles les données demandées n’existent pas, les plaignants ont réussi à convaincre le juge Buchanan d’approuver l’ordonnance, comme mentionné – et il vaudra la peine de continuer à suivre l’affaire qui dure depuis des années. par le tribunal.