FLVTO.biz conteste la recommandation de 83 millions de dollars de dommages-intérêts dans le procès RIAA

Le pont Zhivopisny à Moscou, en Russie. Crédit photo : Alexander Smagin

À la fin du mois dernier, un juge fédéral a recommandé que FLVTO.biz soit condamné à payer 83 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre de sa bataille juridique très médiatisée avec la RIAA. Maintenant, le stream-ripper russe a officiellement contesté la décision.

En bref, la confrontation dans les salles d’audience a débuté en 2018, lorsque les grandes maisons de disques ont poursuivi FLVTO.biz (ainsi que le propriétaire de la plate-forme, Tofig Kurbanov, et un site Web similaire appelé 2conv.com). Les accusés de stream-ripper ont remporté une victoire rapide dans le procès du marathon, car un juge a rejeté la plainte en raison d’un manque de compétence.

Mais une cour d’appel a par la suite annulé la décision, et plusieurs efforts de rejet de FLVTO.biz – y compris l’argument selon lequel la RIAA devrait être amenée à poursuivre l’action en Russie – n’ont pas produit le résultat souhaité pour les défendeurs.

Le tribunal a finalement ordonné à ces dernières parties de remettre les journaux de données des utilisateurs (comprenant leurs emplacements, adresses IP et autres informations), et les avocats des accusés se sont retirés de l’affaire l’été dernier, précisant que leur client n’avait pas l’intention de se conformer à Découverte.

Comme mentionné au début, FLVTO.biz et Kurbanov s’opposent à la recommandation de 83 millions de dollars en dommages-intérêts ainsi qu’à la proposition d’« injonction permanente mondiale », déclarant que les deux « sont en violation directe de la loi ».

En commençant par les 83 millions de dollars de dommages-intérêts, les défendeurs dans un nouveau dossier s’attaquent au manque allégué de cas d’infraction spécifiques décrits par la RIAA, réitérant que les « dommages-intérêts légaux demandés reposent sur un certain montant accordé aux demandeurs pour chaque infraction. .

« Remarquablement, bien qu’ayant soumis à la Cour plus de 450 pages de documents, les demandeurs n’ont entièrement fourni aucune preuve de la seule chose qui est une condition préalable à tout recouvrement : à savoir, la preuve de l’existence même d’un seul téléchargement inapproprié de Les documents protégés par le droit d’auteur des demandeurs aux États-Unis.

« Ce n’est pas une simple hyperbole. Les plaignants n’ont produit aucune preuve que même une seule personne aux États-Unis ait jamais utilisé les sites Web de M. Kurbanov pour télécharger de manière inappropriée l’une de leurs chansons protégées par le droit d’auteur », souligne le texte à ce sujet.

Et après avoir indiqué que le manque de coopération précédemment noté des défendeurs avec la découverte pourrait avoir une incidence sur le nombre de cas de contrefaçon mais pas sur l’identification globale des chansons contrefaites, le document décrit comme « incorrecte » l’idée que les plaignants n’ont pas besoin de fournir la preuve de la contrefaçon présumée. à cause du jugement par défaut.

Enfin, l’opposition conteste le total des dommages-intérêts recommandés, soulignant que la violation alléguée au centre de l’affaire était contributive et que les visiteurs des sites Web de Kurbanov – et non l’individu basé en Russie lui-même – auraient téléchargé les documents protégés par le droit d’auteur en question.

« Les sites Web utilisaient simplement un logiciel open source, librement accessible à tous sur Internet », poursuit le dossier, faisant écho aux déclarations exprimées dans d’autres poursuites judiciaires entre la RIAA et les stream-rippers.

Gardant ce point à l’esprit, le juge « a également commis une erreur en recommandant que, indépendamment de l’octroi de dommages-intérêts légaux pour violation du droit d’auteur, la Cour devrait accorder des dommages-intérêts en double pour les mêmes 1 680 œuvres parce que (les plaignants ont soutenu) chaque cas de violation est également un cas de contournement des mesures technologiques », soutiennent les défendeurs.

En conclusion, FLVTO.biz note que l’injonction préliminaire recommandée empêcherait apparemment les visiteurs du monde entier d’utiliser le service (et 2conv.com) – et que l’ordonnance « dépasse les pouvoirs juridictionnels de cette Cour » en conséquence. Les rippers ont cessé leurs activités aux États-Unis au cours de l’été.