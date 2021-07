FLVTO.biz s’oppose à l’ordonnance de divulgation de données dans le cadre d’un procès avec de grandes étiquettes

Le mois dernier, un juge américain a ordonné aux sites d’extraction de flux YouTube FLVTO.biz et 2conv.com de compiler et de remettre des journaux de données dans le cadre de leur longue bataille juridique avec les majors. Maintenant, les plates-formes basées en Russie et leur propriétaire, Tofig Kurbanov, ont officiellement repoussé l’ordre.

La confrontation sous-jacente dans la salle d’audience a débuté en 2018, lorsque les grandes maisons de disques, dans l’un des nombreux efforts visant à freiner la prévalence des sites Web d’extraction de flux (et des fournisseurs de “faux flux”), ont intenté une action en justice contre FLVTO.biz, 2conv.com, et Kourbanov. Bien que beaucoup prévoyaient une victoire rapide pour les plaignants, un tribunal a rejeté l’action après avoir déterminé qu’il n’avait pas compétence sur les défendeurs.

Cependant, une cour d’appel a finalement annulé cette décision et les défendeurs ont continué à se battre contre l’affaire – notamment en exigeant que les plaignants poursuivent l’action devant les tribunaux russes – dans l’intervalle. Comme mentionné initialement, juin 2021 a amené avec lui une commande pour FLVTO.biz et 2conv.com de compiler et de remettre les journaux de données des visiteurs, y compris les adresses IP des utilisateurs, les URL des vidéos saisies dans les services d’extraction, et plus encore.

Mais les défendeurs se sont formellement opposés à l’ordonnance et ont demandé qu’elle « soit annulée », soulignant au début d’un mémorandum de 22 pages à l’appui de leurs objections que Kurbanov, en se conformant, serait « tenu de modifier l’opération. des serveurs des sites Web (qui sont situés en Allemagne) afin de créer des enregistrements qu’il n’a jamais créés, conservés ou stockés auparavant.

Kurbanov n’a pas supprimé les informations spécifiées, poursuit le texte, mais devrait prendre plusieurs mesures de grande envergure pour les capturer “pour la première fois”. Développant cette affirmation, Kurbanov note que la configuration des serveurs basés en Allemagne de ses plates-formes pour stocker les journaux d’accès « nécessiterait l’utilisation d’un espace disque important », à hauteur « d’environ 2,7 téraoctets de stockage chaque mois » uniquement pour les URL saisies. (ainsi que des milliers de frais de stockage de données connexes).

De plus, le document indique que « la sauvegarde de ces informations URL ralentirait le fonctionnement des sites Web » et réitère que « M. Kurbanov n’a, à aucun moment… créé ou stocké ces informations URL.

En ce qui concerne les utilisateurs des services d’extraction de flux, Kurbanov « valorise la confidentialité des » visiteurs et estime que le stockage des journaux d’accès et/ou des données URL « pourrait mettre en péril » leurs informations personnelles, en plus de créer « une multitude de problèmes juridiques et de responsabilités dans les 200+ pays » à partir desquels les plateformes sont accessibles. Sur ce front, le dossier révèle également qu’entre octobre 2017 et fin septembre 2018, 5,87 % des utilisateurs de 2conv.com venaient des États-Unis, contre 9,92 % des utilisateurs de FLVTO.biz.

De même, si les journaux d’accès et les URL étaient stockés, « les autorités russes pourraient avoir le droit de saisir et d’inspecter les » enregistrements des plateformes. « Cette crainte est bien justifiée car, en juillet 2018, la Russie a promulgué de nouvelles lois relatives aux données sur Internet qui pourraient effectivement obliger M. Kurbanov à fournir aux autorités russes des données stockées concernant des personnes russes, en particulier celles qui pourraient être identifiables par adresse IP, », indique le document.

De même, se conformer à l’ordonnance du juge « enfreindrait probablement les lois de l’Allemagne », où se trouvent les serveurs, une fois de plus. Compte tenu de tous ces points, Kurbanov doit choisir entre se conformer à l’ordonnance du tribunal, « qui l’obligerait à violer les lois d’autres pays et/ou mettre en danger les utilisateurs, ou défier l’ordonnance » et risquer un verdict d’outrage, ” le déposant prétend.

“Ce n’est pas une position que cette Cour devrait imposer à un étranger qui doit faire face aux ramifications d’une telle collecte de données dans d’autres pays”, précisent les défendeurs en terminant.

Enfin, alors que la règle 34 des Règles fédérales de procédure civile exige « généralement » des parties qu’elles produisent les éléments pertinents en leur « possession, garde ou contrôle », selon le dossier, « les tribunaux ont régulièrement jugé que cette exigence de production ne s’étendait pas à la création de documents qui n’existent pas autrement.