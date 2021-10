FLXN Stock gagne gros aujourd’hui avant la fusion avec Pacira

Ce lundi semble être lucratif pour les investisseurs dans les sociétés biopharmaceutiques. Il semble que tout le monde a de bonnes nouvelles à annoncer, qu’il s’agisse de données d’essai optimistes ou d’une fusion ou d’une acquisition réussie. Thérapeutique de la flexion (NASDAQ :FLXN) rejoint le groupe de pièces de médecine qui se targuent aujourd’hui de nouvelles haussières. Une fusion imminente entre Flexion et une autre grande société pharmaceutique donne aux propriétaires d’actions FLXN de quoi sourire aujourd’hui.

Source : Iryna Imago / Shutterstock.com

Flexion est une pièce biopharmaceutique basée dans le Massachusetts qui s’occupe du traitement des affections musculo-squelettiques. L’entreprise vise les traitements de l’arthrose des genoux, mais elle cherche également à développer des traitements pour les maux de dos et les aides postopératoires. Son produit le plus remarquable est son médicament Zilretta, que la société propose comme traitement contre l’arthrose.

L’entreprise fait des vagues aujourd’hui avec l’annonce de sa prochaine fusion avec Biosciences Pacira (NASDAQ :PCRX). Ce matin, les entreprises ont annoncé l’accord et ses conditions. La transaction vaut 630 millions de dollars et Pacira paiera 8,50 $ par action pour l’acquisition. Avec des actions clôturées vendredi à 5,78 $, cela met une prime de 47% sur les actions FLXN. L’accord prévoit également des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu’à 8 $ par action si certaines conditions de vente sont remplies.

FLXN Stock gagne 60% sur Merger News

Cette fusion profite grandement aux deux parties. L’accord valorise les capitaux propres de Flexion à 450 millions de dollars et contribuera également à niveler la lourde dette de l’entreprise. Pacira dit que la fusion est également un merveilleux ajout à son portefeuille. La société s’engage dans la gestion de la douleur sans opioïdes, et l’ajout de Flexion contribue à atteindre cet objectif. Le PDG de Flexion note l’engagement de l’entreprise dans son communiqué de presse, déclarant que « Pacira partage notre engagement à faire progresser le contrôle de la douleur sans opioïdes. Il ajoute que la société contribuera à coup sûr au succès commercial de Zilretta et d’autres produits Flexion.

Les plus grands gagnants, cependant, sont les détenteurs d’actions FLXN, qui ont vu leurs avoirs gonfler à 10,11 $ en pré-marché à leur plus haut niveau. Depuis la sonnerie de la cloche d’ouverture, le coût des actions FLXN augmente de plus de 57%. De plus, le volume des transactions dépasse de loin la norme pour l’entreprise ; 26,3 millions d’actions de FLXN se négocient contre un volume typique de seulement 1,1 million.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.