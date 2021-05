“ Fly Like An Eagle ”: quand le groupe de Steve Miller a pris son envol

Avec un titre titulaire reconnu au premier riff, Fly Like An Eagle résiste à l’épreuve du temps en incarnant le rock classique des années 70. Après sa sortie en mai 1976, l’album s’est frayé un chemin vers la machine à sous n ° 2 du Billboard Chart et a présenté Steve Miller Band.‘s marque spéciale de blues-rock spatial piloté par synthé qui engendrerait une série de hits et dominerait le radio FM cadran.

Écoutez Fly Like An Eagle en ce moment.

Alors que Sailor de 1968 est considéré comme leur album révolutionnaire, Le groupe est venu à plusieurs reprises près du succès grand public, à la fois avec Brave New World de 1969, qui a raté de peu le Top 20 et The Joker, un disque de platine de 1973. Il a fallu au groupe huit ans et neuf albums avant de finalement atteindre les grandes ligues et atteindre un tout nouveau niveau de renommée.

Steve Miller avait expérimenté différents genres tout au long de sa carrière, mais ce n’est qu’après avoir puisé dans toutes ses influences passées que son son se fondrait en quelque chose de plus grand. Imprégné du blues de ses jours à Chicago, Steve Miller Band a toujours été un groupe de blues dans l’âme qui a expérimenté le psychédélisme hippy.

En tant que pilier de la scène musicale de San Francisco à la fin des années 60, le groupe avait connu un succès précoce après une performance impressionnante au légendaire Monterey Pop Festival et avait attiré l’attention de Capitol Records. Le groupe a ensuite obtenu un contrat de cinq albums en 1967 avec une avance de 50 000 $ – l’accord le plus lucratif jamais proposé à un groupe inconnu à l’époque.

Dès lors, le groupe sort un album par an, mais avec des résultats médiocres. Ce n’est que lorsque le groupe a décidé de s’éloigner de son style blues psychédélique, remplaçant les jams prolongés de blues par des mélodies pop plus traditionnelles, qu’il s’est transformé en une usine à succès trois ans après The Joker.

Après une longue pause, le groupe s’est regroupé, a changé de line-up avec seulement Lonnie Turner retenu de l’album précédent, et a commencé à travailler sur plus de deux douzaines de titres à San Francisco en 1965. Au début de l’année suivante, ils se sont séparés. les chansons; la moitié est allé à Fly Like An Eagle tandis que la plupart des morceaux restants se sont retrouvés sur leur album de suivi, Book of Dreams de 1977.

À cette époque, le groupe comprenait le batteur Gary Mallaber et Turner à la basse, mais les albums comprenaient également des contributions du joueur d’harmonica James Cotton, du guitariste de session Led Dudek et de John McFee des Doobie Brothers.

Auparavant, le groupe avait adhéré au son «album as rock» d’AOR qui prévalait à l’époque, mais Eagle était plutôt centré sur les singles. Composé d’une série apparemment sans fin de singles à succès de styles différents, l’album est une sorte d’anthologie musicale, représentant toute la musique que Steve Miller avait jamais connue. Du blues au hippie-rock, en passant par le country et le R&B – cela pourrait presque passer pour un album de plus grands succès.

D’après les synthés espacés de l’ouverture instrumentale de l’album, il était clair qu’il y avait un changement radical dans la musique de ces sessions fructueuses. Miller avait évidemment un penchant pour les ouvreurs d’albums trippants qui sont mieux appréciés sur un textile en peluche de certaines sortes. Tout comme «Song for Our Ancestors» a donné le ton à Sailor, «Space Intro» a exécuté la même fonction sur Fly Like An Eagle, annonçant l’arrivée de la nouvelle version funkified du titre titulaire. Remaniant l’ancien jam de 12 minutes et dépouillant de ses connotations politiques manifestes, la chanson a grimpé au n ° 2 du palmarès Billboard Hot 100 au cours de la semaine du 12 mars 1977, et est devenue le hit déterminant du groupe.

Mais quand il s’agit de mélodies contagieuses et de singles prêts pour la radio, «Take the Money and Run» et l’élégant boogie de guitare de «Rock ‘n’ Me» prennent le gâteau. Avec son scénario cinématographique et le dispositif rythmique préféré de tous, des coups de mains énergiques, «Take the Money and Run» a maintenu l’album dans les charts pendant près de deux ans.

Même si le Steve Miller Blues Band avait laissé tomber le “Blues” de son surnom, cela ne voulait pas dire qu’il l’avait complètement abandonné. Certaines des chansons qui patinent près des racines blues du groupe sont «Sweet Maree», grâce aux styles d’harmonica de Des eaux boueuses le joueur James Cotton et «Mercury» qui parcourt l’échelle du blues.

Des numéros de danse lente comme la reprise de Sam Cooke, “Send Me” aux sitars sur “Wild Mountain Honey”, l’album est tout sauf prévisible et se mêle même de bluegrass sur “Dance, Dance, Dance”. Souvent éclipsé par les autres succès de l’album, «Serenade» est un favori des fans et est vraiment l’opprimé de l’album. Avec son rythme de conduite et ses changements de touches dynamiques, c’est un appel à l’action.

Bien qu’il ait suscité tant de singles, l’album est plus que la somme de ses parties. Eclectique et innovant avec ses nouveaux sons synthétisés et ses medleys musicaux, il est toujours remarquablement cohérent et ses ventes quadruples de platine n’ont été battues dans le corpus de Miller que par sa compilation des plus grands succès de 1978.

Fly Like An Eagle peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Steve Miller Band sur Apple Music et Spotify.