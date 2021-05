Fly tipping UK: Alertez à 20 000 incidents chaque semaine – et VOUS payez un prix de 50 millions de £ | UK | Nouvelles

Pendant ce temps, une recherche distincte a indiqué que Camden, dans le nord de Londres, est le point chaud du pays, avec près de 35 000 incidents signalés – en d’autres termes, près de 100 par jour – l’année dernière. Les chiffres publiés aujourd’hui par l’Association des gouvernements locaux ont révélé que les autorités locales ont été contraintes d’éliminer 976000 incidents de basculement aérien en 2019/20, du tarmac à l’amiante, en passant par les pneus et même un bateau.

Le nombre d’amendes judiciaires infligées a augmenté de 30% à 2671 au cours de la même période et la valeur totale est passée à 1090000 £ – 7% de plus que l’année précédente, ce qui suggère que la pandémie de coronavirus et le verrouillage associé ont peut-être en fait aggravé le problème.

Cllr David Renard, porte-parole de la LGA pour l’environnement, a déclaré: «Le basculement aérien est inexcusable.

«Ce n’est pas seulement une horreur pour les résidents, mais un risque sérieux pour la santé publique, créant de la pollution et attirant les rats et autres vermines.

«Il en coûte également aux contribuables locaux près de 50 millions de livres sterling par an pour nettoyer ce qui pourrait être mieux dépensé pour d’autres services vitaux dans nos communautés.»

M. Renard a ajouté: «Les conseils sont déterminés à sévir contre le problème.

«Cependant, la poursuite des bennes à mouches nécessite souvent des enquêtes longues et laborieuses, avec un seuil de preuve élevé.

Pour illustrer son propos, la GLA a mis en évidence un certain nombre d’études de cas:

Le conseil d’East Herts a poursuivi avec succès quatre personnes en rapport avec le basculement des mouches en avril, dont un homme qui a jeté un bateau bleu dans une aire de stationnement, causant une obstruction aux conducteurs.Le conseil municipal et de district de St Albans a collecté 750 sacs de déchets, 19 pneus, neuf voitures Le conseil municipal de Hull a utilisé la vidéosurveillance pour attraper et infliger une amende à neuf délinquants et télécharger les images sur YouTube pour que tous puissent les voir. Les amendes allaient de 400 £ à 1400 £ et ont vu des individus punis pour avoir déversé des déchets ménagers, du matériel de jardinage et un canapé.Le conseil du comté de Durham a ordonné à deux hommes de payer plus de 3000 £ pour des déchets de construction dans deux cas distincts. forcé de retirer vingt tonnes de copeaux de bois qui avaient été illégalement déversés. Le conseil de district de Mid Devon a dégagé quarante sacs d’amiante dangereux d’un bord facilement accessible aux membres du public.

L’enquête menée par OnlineMortgageAdvisor.co.uk a utilisé les données officielles du gouvernement sur les incidents et les actions de basculement aérien 2019/20 pour se concentrer sur le pourcentage d’incidents entraînant des avis de pénalité fixes spécifiquement pour le basculement aérien.

Cela indiquait:

La région qui fait le plus pour lutter contre le basculement de mouches est Londres avec 2,53% des incidents signalés entraînant des avis de pénalité fixe Sur les 975631 incidents de basculement de mouches signalés en Angleterre (2019/20), seuls 13416 ont abouti à un avis de pénalité fixe (1,38 L’autorité locale qui fait le plus pour lutter contre le basculement des mouches dans leur région est Islington à Londres, avec 71,88% des incidents de basculement des mouches ayant entraîné un FPN.La pire zone en Angleterre pour les basculements aériens est Camden à Londres avec 34465 signalés. incidents en 2019/20 seulement.

Près de 50 000 personnes ont jusqu’à présent signé une lettre ouverte du Syndicat national des agriculteurs aux commissaires de police et de crime de tout le pays, exigeant des mesures pour s’attaquer au problème.

La lettre déclare: «Le système actuel de signalement des pourboires est frustrant et déroutant, ce qui signifie que la véritable ampleur de ce problème est cachée.

«De nombreux agriculteurs et propriétaires terriens sont victimes de ce crime, car ils doivent consacrer du temps et de l’argent à nettoyer les ordures des autres. Cela ne devrait pas être si compliqué de garder notre campagne belle.

«S’il vous plaît, aidez à prendre soin de notre campagne et utilisez votre autorité pour faire une différence et réduire le fléau du basculement des mouches.»