Flyhomes lève 150 millions de dollars alors qu’il se développe aux États-Unis et vise à changer la façon dont les gens achètent des maisons

Maya et John Elliano ont utilisé Flyhomes pour aider à battre 14 autres offres sur leur nouvelle maison à Everett, Washington (Photo gracieuseté de la famille Elliano)

Maya et John Elliano n’auraient pas gagné sans Flyhomes.

En avril dernier, le couple de la région de Seattle a finalement trouvé une maison qu’il aimait, mais a dû rivaliser avec 14 autres offres – une situation familière pour les acheteurs essayant d’acheter une propriété sur le marché immobilier chaotique actuel.

Ils ont battu la concurrence grâce à Flyhomes, une startup basée à Seattle fondée en 2016 qui vient de décrocher un investissement massif de 150 millions de dollars pour étendre son modèle immobilier à travers le pays. Il s’agit de l’une des plus importantes levées cette année par une entreprise technologique de la région de Seattle et fait suite à une série de méga-accords pour des startups telles que Rec Room, Outreach, Highspot, Rad Power Bikes, Stackline, Tanium, Icertis et autres.

Flyhomes aide ses clients à acheter des maisons directement en espèces. L’idée est de présenter ses clients comme l’équivalent d’acheteurs au comptant, ce qui adoucit la donne pour les vendeurs. Les acheteurs obtiennent un prêt à court terme auprès de Flyhomes, qui fournit l’argent jusqu’à ce que ses clients finalisent leur hypothèque.

Les Ellianos se sont inscrits à Flyhomes en mars et ont utilisé le service du début à la fin – pour des tournées, pour des hypothèques et finalement pour acheter leur maison. Ils ont battu d’autres offres dont le prix était plus élevé parce que le vendeur aimait l’offre en espèces et le délai de fermeture rapide (deux semaines), avantages permis par le modèle Flyhomes.

“Nous cherchions des maisons depuis longtemps, dans un marché décourageant avec beaucoup moins de liquidités que les autres acheteurs et investisseurs immobiliers”, a déclaré Maya Elliano. « Donc, une fois que nous avons commencé à travailler avec Flyhomes, nous avons pu être décisifs et travaillé avec eux pour placer une offre compétitive pour gagner la maison. »

Le service intégré de bout en bout sous un même toit est un différenciateur clé pour aider à repousser la concurrence dans le secteur immobilier d’un billion de dollars, a déclaré Tushar Garg, PDG de Flyhomes.

“Nous construisons la meilleure expérience d’achat de maison au monde”, a déclaré Garg à . cette semaine. « Cette vision se rapproche de la réalité. »

Tushar Garg, PDG de Flyhomes. (Photo des maisons volantes)

Les acheteurs et les vendeurs ont le choix entre une multitude d’options au cours de leur parcours immobilier, des maisons de courtage traditionnelles aux nouveaux services “iBuyer” exploités par des sociétés en ligne telles que Opendoor et Offerpad.

Il y a aussi Zillow Group, le géant de l’industrie basé à Seattle qui a vanté un message similaire à Flyhomes au cours des dernières années alors qu’il évolue d’un centre de recherche axé sur les médias à être impliqué dans la transaction elle-même, investissant massivement dans son service iBuyer Zillow Offres et la croissance de sa branche hypothécaire.

« Les résultats du premier trimestre de Zillow ont dépassé les attentes et ont montré notre élan vers une transaction immobilière transparente et de bout en bout », a déclaré Rich Barton, PDG de Zillow, en mai.

Nous créons la meilleure expérience d’achat – ce n’est pas pour une situation de marché en particulier. Spencer Rascoff, co-fondateur et ancien PDG de Zillow, a investi dans Flyhomes dans le cadre du dernier cycle. Il suit la startup depuis plusieurs années et déclare que la croissance a été impressionnante.

“Flyhomes est à l’avant-garde d’un groupe d’innovateurs proposant des solutions d’achat de maison axées sur le consommateur”, a déclaré Rascoff, qui dirige un SPAC qui rend Offerpad en bourse cette année à une valorisation de 3 milliards de dollars.

À certains égards, Flyhomes bénéficie d’un marché inhabituel qui a vu ses stocks chuter de 37% d’une année sur l’autre, car ses offres en espèces peuvent aider à donner aux acheteurs un avantage dans les guerres d’enchères. Garg ne s’inquiète pas de la façon dont les choses pourraient changer quand et si le marché se stabilise. Dans un marché plus lent, il a déclaré que les vendeurs pourraient préférer encore plus les offres en espèces étant donné l’incertitude accrue quant au moment où ils peuvent vendre.

“Nous créons la meilleure expérience d’achat – ce n’est pas pour une situation de marché en particulier”, a ajouté Garg, qui a cofondé Flyhomes avec son ancien collègue de Microsoft, Stephen Lane.

Flyhomes a acheté et vendu plus de 2,6 milliards de dollars de valeur immobilière depuis son lancement il y a cinq ans, et son volume de transactions a plus que triplé d’une année sur l’autre. En plus de son offre en espèces et de ses produits hypothécaires, la société propose également un programme « Acheter avant de vendre » qui aide les vendeurs à acheter et à emménager dans leur prochaine maison avant de vendre leur propriété actuelle. La société gagne de l’argent comme une maison de courtage traditionnelle, en prenant une part de chaque transaction, et tire également des revenus de sa branche hypothécaire.

Flyhomes a refusé de fournir des mesures de revenus.

Il prévoit d’utiliser les nouveaux fonds pour se développer dans ses villes actuelles – Seattle, la région de la baie, Los Angeles, San Diego, Portland et Boston – et en lancer de nouvelles. L’effectif de l’entreprise a triplé au cours de la dernière année pour atteindre 400 personnes, et ce nombre devrait doubler au cours des 12 prochains mois.

Norwest Venture Partners et Battery Ventures ont codirigé le cycle de la série C. Fifth Wall, Camber Creek, Balyasny Asset Management et les investisseurs existants Andreessen Horowitz et Canvas Partners ont également participé. Le financement total par capitaux propres s’élève à près de 200 millions de dollars. Flyhomes a refusé de fournir une évaluation mise à jour. Il était évalué à 150 millions de dollars à la suite d’un tour de table en août 2019, selon PitchBook.

Lisa Wu de Norwest Venture Partners et Roger Lee de Battery Ventures rejoindront le conseil d’administration de Flyhomes à la suite du financement.

“Ce marché est énorme et il y aura beaucoup de gagnants”, a déclaré Wu, dont la société a investi dans Opendoor. « Mais vous devez d’abord commencer par le client afin de créer l’authenticité et la cohérence de l’expérience. Flyhomes se démarque parce qu’ils ont commencé par le client, et la vision a été très cohérente. »