Flying Hamilton prend la pole position dominante au Qatar · .

Lewis Hamilton a décroché la pole position du premier Grand Prix du Qatar, quatre dixièmes de seconde devant le leader du championnat Max Verstappen.

T1

La première phase des qualifications a débuté à 17h sous les projecteurs du circuit international de Losail.

Nikita Mazepin a raté l’intégralité des deuxième et troisième essais en raison de dommages et d’autres problèmes de voiture, donc la dernière chose dont il avait besoin lors de son premier tour lancé était de subir une plaque d’extrémité d’aile avant endommagée causée par un coup dur sur les trottoirs. Mazepin boucle le tour et retourne au garage pour un nouvel aileron avant.

Pour les autres pilotes, rester à proximité des trottoirs était essentiel pour éviter que leurs temps au tour rapides ne soient supprimés pour violation des limites de la piste. Charles Leclerc s’est assis sur la bulle pour passer en Q2 après la suppression de son premier meilleur tour, mais il a évité l’élimination aux dépens de Nicholas Latifi.

La gomme étant déposée sur la piste et la température de la piste en légère baisse depuis le début de la séance, chaque équipe avait hâte de remettre ses pilotes en piste à la fin de la séance. Presque tous les pilotes ont fait la queue dans le dernier secteur avant de s’élancer, à l’image des embouteillages observés lors des qualifications à Monza.

Les deux pilotes Alfa Romeo sont tombés au premier obstacle. Kimi Raikkonen a raté le cut par trois dixièmes et Antonio Giovinazzi était un dixième plus lent. Ils rejoignent les deux Haas-Ferraris de Mazepin et Mick Schumacher – qui surqualifie son coéquipier de 2,4 secondes – en fond de grille. Mis à part Mazepin, 1.506 secondes ont été parcourues en premier pour terminer 19e en Q1.

En tête du classement, Hamilton menait avec un 1’21.901, moins d’un dixième devant Max Verstappen, puis Botta. Pierre Gasly, huitième, a été le seul pilote à réaliser son meilleur tour en gomme médium.

Pilotes éliminés au T1

16Kimi RaikkonenAlfa Romeo-Ferrari1’23.15617Nicholas LatifiWilliams-Mercedes1’23.21318Antonio GiovinazziAlfa Romeo-Ferrari1’23.26219Mick SchumacherHaas-Ferrari1’23.40720Nikita MazepinHaas’25.859r

T2

Red Bull a subi un coup dur en Q2 alors que Sergio Perez n’a pas accompagné son coéquipier dans le top 10 des tirs au but. Les deux pilotes ont opté pour des pneus à gomme moyenne afin de s’assurer un avantage stratégique en course. Mercedes, Ferrari et McLaren ont fait de même, bien que seule Mercedes ait ses deux pilotes en Q3.

Après la première série de tours lancés, Hamilton était le plus rapide sur les pneus médium avec un 1’21.682, mais Gasly a terminé deuxième en pneus tendres, devant Verstappen sur les médiums. Les écarts étroits entre les temps ont conduit même les équipes les plus rapides à envoyer leurs pilotes pour des courses de pneus tendres à la fin au cas où ils auraient besoin de s’améliorer.

Alpine et Aston Martin ont opté pour les pneus à gomme tendre. Fernando Alonso et Esteban Ocon se sont frayés un chemin au-dessus de la ligne de coupe lors de leurs premiers runs, tout comme Sebastian Vettel et Lance Stroll. Ils ont poussé Sergio Perez et Lando Norris hors du top 10, Charles Leclerc étant incapable de comprendre où il lui manquait près d’une seconde de rythme après sa première manche.

Avec seulement trois minutes à jouer, Hamilton a été envoyé sur les pneus tendres pour sa dernière attaque contre la montre – et les Red Bulls de Verstappen et Perez ont emboîté le pas, ainsi que Leclerc et les McLarens de Norris et Daniel Ricciardo. Bottas est resté avec les pneus médium pour tenter d’obtenir un avantage stratégique significatif dans la course, tout comme Carlos Sainz Jnr.

Leclerc et Ricciardo n’ont pas réussi à se frayer un chemin dans le top 10 dans leurs derniers tours. Sainz n’a pas pu s’améliorer lors de son deuxième run avec les pneus médium, mais Perez a perdu dans le dernier secteur et n’a pu terminer qu’au 11e rang.

Lance Stroll et George Russell ont rejoint Perez, Leclerc et Ricciardo du mauvais côté de la ligne de coupe.

Pilotes éliminés au T2

11Sergio PerezRed Bull-Honda1’22.34612Lance StrollAston Martin-Mercedes1’22.46013Charles LeclercFerrari1’22.46314Daniel RicciardoMcLaren-Mercedes1’22.59715George RussellWilliams-Mercedes1’22.756

T3

La dernière étape des qualifications a commencé avec les 10 pilotes restants en piste ; Hamilton, Bottas et Verstappen sont sortis sur de nouveaux ensembles de pneus tendres qu’ils avaient économisés, tandis que Norris, Ocon, Sebastian Vettel et Yuki Tsunoda sont sortis sur des ensembles d’occasion.

Hamilton a établi la première référence avec un 1’21.262, devant Bottas avec un 1’21.478. Verstappen a réalisé un premier secteur le plus rapide, mais même avec l’aileron arrière plus puissant que son équipage Red Bull a installé après les troisièmes essais, il n’a pas pu déplacer Hamilton de la première place lors de son premier run – à seulement 0,162 seconde de retard.

Gasly était le meilleur des autres après la première série d’attaques contre la montre. Et Fernando Alonso, qui a terminé la Q2 à la troisième place, a terminé cinquième alors que les Alpines continuaient leur progression depuis le début du week-end.

Chaque pilote avait un nouveau jeu de pneus tendres collés pour leurs derniers tours de vol. Verstappen avait ajouté plus d’angle d’aileron avant dans l’intervalle et devait être le dernier pilote à franchir la ligne lorsque le drapeau à damier est tombé – Hamilton étant le premier dans l’ordre.

Hamilton a réalisé des premier et deuxième secteurs fulgurants et a bouclé un tour sensationnel avec un temps de 1’20.827, le plus rapide dans les trois secteurs.

Quelques instants plus tard, Gasly a heurté durement le trottoir de sortie, brisant l’aile avant et provoquant une crevaison avant droite. L’AlphaTauri a commencé à cracher du caoutchouc et des débris sur la piste, et s’est finalement arrêté sur le tronçon avant.

Des drapeaux jaunes ont été brièvement présentés dans deux secteurs de triage mais retirés lorsque les derniers pilotes sont arrivés sur la ligne. Verstappen a légèrement amélioré son temps au tour, mais pas suffisamment pour déplacer Hamilton de la première place, alors que le septuple champion du monde en titre est devenu le premier vainqueur de la pole en Formule 1 au Qatar.

Bottas a conservé la troisième place et conservera un avantage stratégique puisqu’il débutera la course en pneus médium. Gasly conserve la quatrième place malgré les drapeaux jaunes, devant Alonso cinquième. Norris, Sainz, Tsunoda, Ocon et Vettel ont complété le top dix dans cet ordre.

Top 10 au T3

1Lewis HamiltonMercedes1’20.8272Max VerstappenRed Bull-Honda1’21.2823Valtteri BottasMercedes1’21.4784Pierre GaslyAlphaTauri-Honda1’21.6405Fernando AlonsoAlpine-Renault1’21.6706Lando NorrisMcLaren-Mercedes1’21.7317Carlos Sainz JnrFerrari1’21.8408Yuki TsunodaAlphaTauri-Honda1’21.8819Esteban OconAlpine-Renault1’22.02810 Sebastian VettelAston Martin-Mercedes1’22.785

