Flying Tonight : L’attaque à la hache de la Gibson Flying V

« Ils n’en faisaient que 20 à l’époque. J’ai utilisé celui-là sur ‘Memphis’ et je l’utilise encore aujourd’hui. C’est ce qu’a dit Lonnie Mack en 1968, cinq ans après son top cinq aux États-Unis avec ce grand morceau, qui a contribué à définir la guitare très distinctive déposée par Gibson le 6 janvier 1958 : la Flying V.

Une autre estimation indique que 98 ont été fabriqués à l’origine, mais dans tous les cas, ces originaux de 1958-59 sont maintenant évalués entre 200 000 $ et 250 000 $. Le bluesman de l’Indiana Mack a été l’un des premiers à adopter un instrument qui reste l’un des axes les plus frappants du monde de la guitare.

Lonnie a nommé sa guitare Seven, parce qu’on lui a dit qu’elle était la septième de la chaîne de production. Son compagnon de pratique du blues Albert le roi était un autre qui a commencé à utiliser un Flying V peu de temps après leur arrivée dans cette circulation limitée, et il a appelé sa Lucy, en réponse à BB Roic’est Lucille.

La première des guitares n’était pas en acajou, mais en limba, un bois plus léger, et le look, conçu par le président de Gibson Ted McCarty, était délibérément futuriste. Mais cela ne s’est pas avéré populaire au début, et c’est le jalon « Memphis » et d’autres enregistrements de Mack qui ont aidé la nouvelle génération de guitaristes de rock à s’intéresser au Flying V.

Dave Davies de les Kinks, Arthur Lee de Love, et Jimi Hendrix étaient parmi ceux qui ont réalisé que la guitare avait un attrait à la fois audible et visible. Gibson n’a pas tardé à reconnaître le nouvel intérêt et a relancé la guitare, cette fois avec un corps en acajou, en 1967. Cette année-là, King a enregistré « Born Under A Bad Sign » avec sa Lucy et les futures stars comme Stevie Ray Vaughan étaient sous le charme. . Albert a même coupé une chanson qui semblait porter le nom d’une série télévisée populaire, mais qui était en réalité une lettre d’amour à son Flying V, « (I Love) Lucy ».

Andy Powell de Wishbone Ash était un autre fan du V. « Je [used to go] jusqu’aux magasins de musique à Londres dans le train et [look] dans les vitrines », a-t-il déclaré à Guitar Player en 1974. « Et j’avais l’habitude de développer ces fantasmes sur la possession d’une Flying V. À une époque, c’était une Les Paul, mais ensuite cela a changé. Le mien est un V assez basique du milieu des années 60. J’en ai récemment acquis un autre en parfait état, ce qui est vraiment sympa.

La guitare s’accordait également parfaitement avec le look et le son glam-rock des groupes de rock extravertis du début et du milieu des années 1970. Marc Bolan y était étroitement associé, tout comme Paul Stanley de Embrasser; Ronnie Montrose de Montrose et Astuce pas cherRick Nielsen a tous deux acquis des modèles de 1958 dans les années 1970.

Tom Petit J’ai tellement aimé la guitare que pendant des années, le logo des Heartbreakers était un Flying V perçant un cœur. « J’ai toujours pensé que le Flying V était génial depuis que j’ai vu Dave Davies en jouer un dans les Kinks à la télévision à Gainesville », a déclaré Petty au magazine Q en 1989. pouvais me permettre, j’ai acheté.

Petty était moins enthousiaste lorsque le V s’est associé aux groupes de métal « cheveux » suivants, tels que Quiet Riot. Scorpion en a également favorisé un dans les années 1980, tout comme les rockeurs modernes Hüsker Dü, et Lenny Kravitz a donné à l’instrument une approbation à la Hendrix dans les années 1990. Il pose avec lui sur la couverture de l’album Baptism de 2004, vu en haut de l’histoire.

La version Flying V2 de la guitare est arrivée à la fin des années 1970, et il y a eu des variations ultérieures telles que la Reverse Flying V et la version basse de la guitare, la V Bass. Mais c’est la conception de la guitare originale de 1958 qui est en production moderne à la fois chez Gibson et Epiphone.

