Flying V Exp du leader de Megadeth, Dave Mustaine, disponible maintenant en quantités limitées

À partir d’aujourd’hui, le Dave Mustaine Flying V EXP dans les finitions Antique Natural et Silver Metallic est disponible sur Gibson.com et chez certains revendeurs mondiaux en quantités très limitées. Une sortie plus large d’unités est prévue pour février 2022.

Gibson est vraiment honoré de travailler avec Moustaine, un guitariste, auteur-compositeur et chef d’orchestre qui a formé MEGADETH à l’aube du mouvement thrash metal américain. Moustaine a vendu 38 millions de disques dans le monde, a remporté six albums de platine et est un Grammy Award vainqueur, survivant du cancer et ceinture noire certifiée au premier degré en karaté Ukidokan, et Songahm Taekwondo, ceinture noire honoraire au quatrième degré et ambassadeur de bonne volonté de la Fédération mondiale de taekwondo, et est actuellement en voie d’obtenir une ceinture noire au premier degré à Gracie Barra Jiu Jitsu.

Les guitares Dave Mustaine Flying V EXP sont les premières de la nouvelle collection Dave Mustaine. Ces guitares offrent des sons puissants et lourds et des performances de jeu exceptionnelles sur scène et en studio qui Dave demandes. Le manche en acajou à l’échelle 25,5″ a une touche en ébène avec un rayon de touche composé, 24 frettes moyennes jumbo, des incrustations de « dents » en nacre, une tête de style Explorer avec des tuners Grover Mini Rotomatic avec boutons Kidney et un écrou Graph Tech. Le corps de style Flying V en acajou est équipé d’un chevalet Tune-O-Matic, d’un cordier Stop Bar et d’une paire de Dave MustaineMicros signature Seymour Duncan Thrash Factor. Les Flying Vs sont disponibles dans une finition de laque nitrocellulosique Antique Natural et Silver Metallic, complétée par une quincaillerie en chrome noir. Un étui rigide est également inclus.

Pour plus d’informations sur les guitares Dave Mustaine Flying V EXP, rendez-vous sur cet emplacement.

En février, Gibson a officiellement annoncé un nouveau partenariat avec Moustaine, qui a rejoint l’entreprise en tant qu’ambassadeur de la marque. La nouvelle collection Dave Mustaine couvrira les guitares acoustiques et électriques à travers Gibson, Épiphone et Kramer.

Classé n°1 par Joel McIver dans « Les 100 plus grands guitaristes de métal » livre, Moustaine générations de guitares fast-heavy-metal parrainées, d’abord en tant que guitariste principal d’origine pour METALLIQUE, puis en tant que fondateur du légendaire MEGADETH.

En 1983, Moustaine fondé MEGADETH, et le groupe sort son premier album deux ans plus tard, établi Dave et ses acolytes en tant que pionniers du mouvement thrash metal. Le groupe a depuis vendu 38 millions d’albums dans le monde, dont cinq albums platine ou multi-platine consécutifs aux États-Unis, tout en recueillant 12 Grammy candidatures. MEGADETH a également décroché un 2017 Grammy pour « Meilleure performance en métal » pour « Dystopie », la chanson titre de l’album 2016 du groupe.

Antérieur à MEGADETH, Moustaine a été l’un des premiers membres de METALLIQUE. Avant de quitter le groupe en 1983, il avait co-écrit une demi-douzaine de chansons qui apparaîtraient sur METALLIQUEles deux premiers albums de.

Dans l’arène du jeu vidéo, Moustaine composé le Grammy-nommé MEGADETH Piste « Mort subite » pour la sortie 2010 « Guitare Hero: Warriors Of Rock ». Le jeu comportait également deux autres Moustaine-composé MEGADETH chansons : 1990 « La guerre sainte est la peine due » et 2009 « Ce jour, nous nous battons ! »

MEGADETH a récemment terminé le travail sur son 16e album studio pour une sortie provisoire au début de 2022.



