Flymachine lève 21 millions de dollars pour construire « l’avenir numérique des événements en direct »

in

Flymachine, la startup de sites virtuels basée à San Francisco, a levé 21 millions de dollars.

Flymachine dit vouloir trouver un moyen de capturer la magie des concerts en direct dans un cadre virtuel. La startup pense que les habitudes de consommation autour de la socialisation par chat vidéo ne font que commencer. Cela aide également l’industrie de la musique en direct à trouver des moyens de diversifier les sources de revenus avec des concerts virtuels l’année dernière.

Flymachine a réussi à lever 21 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour aider à construire la plate-forme.

Le cycle de financement a été dirigé par Greycroft Partners et SignalFire, avec une participation supplémentaire de Primary Venture Partners, Contour Venture Partners, Red Sea Ventures et Silicon Valley Bank. Mais amener les consommateurs à adopter une seule plate-forme en direct plutôt que d’autres peut s’avérer difficile à vendre.

Des plateformes beaucoup plus grandes ont expérimenté des événements diffusés en direct pendant la pandémie. Spotify semble développer une fonctionnalité « événements virtuels » pour son application, comme l’a souligné l’ingénieur d’application inverse Jane Manchun Wong. Un paramètre pour « Événements virtuels à venir » apparaît sur les pages des artistes dans la version de test de l’application. Alors, comment Flymachine envisage-t-il de se différencier alors que tout le monde se concentre sur le streaming en direct ?

Flymachine s’efforce de rendre les événements en personne attrayants pour les téléspectateurs virtuels. Il met en évidence les participants virtuels qui n’ont peut-être pas pu trouver de baby-sitter, ou qui ne sont tout simplement plus dans la scène des mosh pits. Flymachine dit qu’il pense qu’il y a suffisamment de participants virtuels potentiels pour soutenir le démarrage alors qu’il essaie de brouiller les frontières entre “une nuit et une nuit”.

La stratégie de Flymachine se concentre sur l’établissement de relations avec des salles de concert de marque aux États-Unis. Bowery Ballroom à New York, Bimbo’s 365 Club à San Francisco, The Crocodile à Seattle, Marathon Music Works à Nashville et Teragram Ballroom à Los Angeles ne sont que quelques-uns des lieux participants pour le moment.

L’équipe de Flymachine a également des racines profondes dans l’industrie de la musique. Le fondateur et PDG Andrew Dreskin a aidé à fonder Ticketfly, que Pandora a finalement acquis. Le co-fondateur Rick Farman est également le co-fondateur de Superfly. Superfly organise Bonnaroo et Outside Lands.

Flymachine crée des salles privées où vous et d’autres amis en direct pouvez interagir. Cela ne détourne pas l’attention du concert, mais il y a un mélangeur de volume pour ajuster le son de votre ami s’il commence à dépasser la musique. La plate-forme a été lancée plus tôt cette année, mais ses fondateurs ne sont pas trop inquiets.

« Nous n’étions pas dans une course folle pour sortir le produit pendant que les gens étaient séquestrés dans leurs maisons parce que nous savions que cela ferait partie du tissu de la société à l’avenir », explique Dreskin.