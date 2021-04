FM au G20: «  Prolonger de 6 mois la suspension du service de la dette  »

Initialement, la période de suspension du service de la dette devait expirer le 31 décembre 2020. Cependant, elle a ensuite été prolongée jusqu’en juin 2021.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a plaidé pour une prolongation de l’Initiative de suspension du service de la dette (DSSI) de six mois jusqu’en décembre 2021 afin de continuer à soutenir les économies vulnérables à la suite de la crise de Covid-19.

En avril de l’année dernière, la Banque mondiale et le FMI ont demandé aux pays du G20 de mettre en place la DSSI. Son objectif était d’aider les pays à utiliser leurs ressources pour protéger la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes vulnérables dans ces pays. La DSSI a fourni environ 5 milliards de dollars d’allégement à plus de 40 pays éligibles depuis sa mise en service le 1er mai 2020. Initialement, la période de suspension du service de la dette devait expirer le 31 décembre 2020. Cependant, elle a ensuite été prolongée jusqu’en juin 2021. .

Participant à la deuxième réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, Sitharaman s’était concentré sur les réponses politiques aux défis mondiaux pour ramener une croissance durable, équilibrée et inclusive, selon un communiqué officiel.

Outre le soutien aux besoins de financement des économies les plus vulnérables, les pays membres du G-20 ont discuté des progrès accomplis dans le domaine de la fiscalité internationale, de la promotion de transitions plus vertes et des questions de réglementation financière liées à la pandémie, a-t-il ajouté.

Le ministre des Finances a également souligné la nécessité de progresser sur les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le financement climatique et le transfert de technologie.

Sitharaman a suggéré que tout en canalisant les flux des institutions financières internationales vers des transitions vertes, il devrait également être reconnu que le défi immédiat, en particulier pour les pays en développement et à faible revenu, est de restaurer la croissance, selon le communiqué.

Le ministre a également exhorté les membres du G20 à s’assurer que l’accès et la distribution des vaccins Covid restent généralisés et équitables.

L’Inde, a-t-elle souligné, a jusqu’à présent couvert plus de 87 millions de citoyens dans sa campagne de vaccination et a fourni plus de 64 millions de doses à 84 pays, dont 10 millions de doses sous forme de subvention.

