FM cède la possession d’appartements à plus de 600 acheteurs dans le cadre du fonds SWAMIH

Il y a de bonnes nouvelles pour certains acheteurs de maison dans le pays qui, malgré le paiement de l’IME, n’ont pas pris possession de leur maison à temps. En novembre 2019, le gouvernement avait lancé un fonds de guichet spécial pour le logement abordable et à revenu intermédiaire (SWAMIH) pour aider à mener à bien les projets inachevés. Maintenant, le gouvernement indien de Special Window a achevé son premier projet résidentiel et le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a remis la possession à plus de 600 acheteurs de maison par le biais de la rencontre virtuelle.

Le projet résidentiel – Rivali Park, situé dans la banlieue de Mumbai, a été le premier projet de logement en Inde à avoir reçu un financement au titre du fonds SWAMIH. Rivali Park Wintergreens est le premier investissement du Fonds et est également le premier projet à être achevé. C’est un grand projet réparti sur 7 acres composé de 708 unités de différentes configurations. Le projet est «Rivali Park Wintergreens» développé par CCI Projects Pvt Ltd (CCIPPL), une société associée de Cable Corporation of India Ltd

Par le biais de SWAMIH, le gouvernement indien est intervenu pour financer les projets de logements abordables et à revenu intermédiaire en difficulté, offrant ainsi un soulagement aux acheteurs qui avaient investi leurs économies durement gagnées.

Jusqu’à présent, le Fonds a donné son approbation finale à 72 projets qui complèteront 44 100 maisons, tandis que 132 projets ont reçu une approbation préliminaire, ce qui complètera 72 500 maisons supplémentaires.

Pour les acheteurs dont les projets résidentiels sont bloqués par manque de fonds avec le promoteur, ce développement lié au financement de projets bloqués est apparu comme un soulagement bienvenu. Il est important de noter que seuls les projets enregistrés dans le cadre du RERA seront éligibles à un financement. De plus, seuls les projets qui sont très proches de l’achèvement seront qualifiés pour le financement. La présélection des projets sera effectuée par SBICAP Ventures.

