FM Nirmala Sitharaman annonce un système de garantie de crédit pour les acteurs du tourisme, un visa gratuit pour les touristes

“Il n’y aura pas de frais de traitement, d’exonération des frais de saisie/paiement anticipé et aucune exigence de garantie supplémentaire”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Le gouvernement de l’Union a annoncé lundi un soutien au fonds de roulement pour plus de 11 000 guides touristiques et acteurs du tourisme enregistrés ainsi qu’un visa touristique gratuit d’un mois aux cinq premiers touristes lakh pour relancer le secteur du tourisme, l’un des plus touchés par la pandémie.

Dans le cadre du programme de garantie de prêt pour les guides touristiques et les parties prenantes, les acteurs reconnus du voyage et du tourisme (TTS) seront éligibles pour obtenir un prêt jusqu’à Rs 10 lakh chacun, tandis que les guides touristiques peuvent bénéficier d’un prêt jusqu’à Rs 1 lakh chacun.

Agissant à la demande de l’industrie du tourisme pour attirer les touristes étrangers, qui ont dépensé environ 30,1 milliards de dollars en 2019 en Inde pour les loisirs et les affaires, le gouvernement a annoncé un visa touristique gratuit d’un mois à cinq touristes lakh en renonçant aux frais d’une valeur de 100 crores de roupies. « Cependant, l’avantage ne sera disponible qu’une seule fois par touriste. L’installation sera applicable jusqu’au 31 mars 2022 ou jusqu’à ce que 5 visas lakh soient délivrés, selon la première éventualité », a déclaré le gouvernement.

Environ 10,93 millions de touristes étrangers ont visité l’Inde en 2019. Le séjour quotidien moyen d’un touriste étranger en Inde est de 21 jours. Les dépenses quotidiennes moyennes d’un touriste en Inde sont d’environ 34 $ (Rs 2 400).

