FM Nirmala Sitharaman examine la préparation des PSB à faire face à toute perturbation induite par Omicron

Dans un tweet, le ministère des Finances a déclaré lors de la réunion avec les CMD/MD, tenue en mode virtuel, le ministre a également passé en revue diverses mesures prises par les PSB dans la mise en œuvre des mesures liées à la pandémie initiées par le gouvernement et la RBI.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a présidé vendredi une réunion avec les chefs des banques du secteur public et a évalué leur préparation à faire face à toute perturbation possible due à la variante Omicron.

Le ministère des Finances a déclaré lors de la réunion avec les CMD/MD des banques, tenue en mode virtuel, le ministre a également demandé aux prêteurs de soutenir les secteurs, outre l’agriculture, le commerce de détail et les MPME, qui sont confrontés à une interruption en raison de COVID.

Sitharaman a également passé en revue diverses mesures prises par les PSB dans la mise en œuvre des mesures liées à la pandémie initiées par le gouvernement et la RBI.

« Au cours de la réunion d’examen, Smt. Sitharaman a évalué diverses mesures prises par les PSB dans la mise en œuvre des mesures liées à la pandémie initiées par le gouvernement indien et la Reserve Bank of India (RBI) et la volonté de faire face aux éventuelles perturbations futures qui pourraient survenir en raison de la variante actuelle de la pandémie de COVID-19 », le a déclaré le ministère dans un communiqué.

La troisième vague en cours de la variante hautement infectieuse Omicron du coronavirus a conduit diverses agences de notation nationales à abaisser les prévisions de croissance de l’Inde pour l’exercice en cours.

India Ratings and Research a réduit ses prévisions à 9,3 %, contre 9,4 % auparavant, tandis que Brickwork Ratings a révisé ses estimations à 8,5 à 9 % contre 10 %.

Tout en appréciant le succès de l’ECGLS, le ministre des Finances a déclaré qu’il n’était pas encore temps de se reposer sur nos réalisations et que nos efforts collectifs devaient viser à soutenir les secteurs confrontés à une interruption en raison de l’assaut continu de la pandémie de COVID-19.

Sitharaman a également demandé aux banquiers de continuer à soutenir le secteur agricole, les agriculteurs, le secteur de la vente au détail et les MPME, selon le communiqué.

Sitharaman a noté que les perspectives commerciales s’améliorent progressivement malgré les vents contraires du développement mondial et de la propagation d’Omicron.

Le ministre des Finances a souligné que les secteurs à forte intensité de contact pourraient nécessiter davantage de soutien pour les aider à lutter contre la pandémie.

Elle a également déclaré que la demande de crédit devrait reprendre en raison de la croissance des segments de détail, de l’amélioration des perspectives macroéconomiques globales et de l’amélioration de la santé financière des emprunteurs, selon le communiqué.

Dans le cadre du programme de sensibilisation au crédit lancé en octobre 2021, les OSP ont sanctionné un montant total de prêt de 61 268 crores de roupies.

Sur la limite étendue de Rs 4,5 lakh crore d’ECGLS (lancée en mai 2020 pour apporter un soulagement, en particulier au secteur des MPME au milieu de la pandémie de COVID-19), 64,4% ou Rs 2,9 crore lakh, sanctionnée jusqu’en novembre 2021.

Plus de 13,5 lakh de petites unités ont survécu à la pandémie en raison de l’ECLGS, ont évité que des prêts aux MPME d’une valeur de Rs 1,8 crore lakh ne se transforment en actifs non performants et ont sauvé les moyens de subsistance d’environ six crores de familles, a déclaré le ministère.

L’Inde a signalé vendredi 1 17 100 nouvelles infections au COVID-19 en une seule journée et 302 décès. 3 007 cas de variante Omicron du coronavirus détectés dans 27 États, UT jusqu’à présent.

