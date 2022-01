FM Nirmala Sitharaman passe en revue les progrès de la méga-introduction en bourse prévue du LIC

L’introduction en bourse de LIC pourrait inclure le déchargement d’une participation gouvernementale allant jusqu’à 10 % et de nouvelles émissions d’actions par l’assureur pour les plans d’expansion des activités. Alors que l’évaluation de l’assureur sera connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8 à 11,5 crore lakh, ce qui signifie qu’une vente de 10 % de participation pourrait rapporter au gouvernement environ 80 000 à 1 000 000 crore de Rs.

Compte tenu de la méga offre publique initiale (IPO) de Life Insurance Corporation (LIC) qui devrait arriver sur le marché avant le 31 mars, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a examiné vendredi l’état d’avancement des préparatifs avec de hauts responsables.

« Le ministre des Finances de l’Union Smt. @nsitharaman a passé en revue les progrès de l’introduction en bourse du LIC à New Delhi aujourd’hui (vendredi) en présence de @SecyDIPAM ; Secrétaire @DFS_India et hauts fonctionnaires @LICIndiaForever et @FinMinIndia via VC », a tweeté le ministère des Finances.

L’introduction en bourse de LIC pourrait inclure le déchargement d’une participation gouvernementale allant jusqu’à 10 % et de nouvelles émissions d’actions par l’assureur pour les plans d’expansion des activités. Alors que l’évaluation de l’assureur sera connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8 à 11,5 crore lakh, ce qui signifie qu’une vente de 10 % de participation pourrait rapporter au gouvernement environ 80 000 à 1 000 000 crore de Rs.

L’introduction en bourse de LIC est cruciale pour que le gouvernement réduise le déficit des recettes de désinvestissement au cours de l’exercice en cours. Avec le report de la privatisation du détaillant-raffineur de carburant BPCL, le gouvernement manquera l’ambitieux objectif de désinvestissement de 1,75 lakh crore pour l’exercice en cours.

En octobre, Tatas a remporté l’offre d’acquisition d’Air India en offrant 18 000 crores de roupies en contrepartie de la valeur d’entreprise (EV). La privatisation d’Air India sera probablement achevée d’ici la fin janvier.

