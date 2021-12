FM organisera des réunions pré-budgétaires avec les acteurs de l’infra et du secteur financier le 16 décembre

Le budget interviendrait dans un contexte de reprise progressive de l’économie indienne touchée par la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre des délibérations prébudgétaires, la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, rencontrera jeudi les grands noms des infrastructures et du secteur financier pour solliciter leurs contributions au budget 2022-2023.

Les deux consultations avec différents groupes de parties prenantes se tiendront virtuellement, a indiqué le ministère des Finances.

« Le ministre des Finances Smt. @nsitharaman tiendra des consultations avec des experts de l’industrie, des infrastructures et du changement climatique dans la matinée ; et des experts du secteur financier et des marchés des capitaux dans l’après-midi », a déclaré le ministère dans un tweet.

Ce sera le quatrième budget du gouvernement Modi 2.0 et ministre des Finances Nirmala Sitharaman. Le budget interviendrait dans un contexte de reprise progressive de l’économie indienne touchée par la pandémie de COVID-19.

La croissance de cet exercice devrait être à deux chiffres. La RBI dans son dernier examen bimensuel de la politique monétaire a fixé une croissance du PIB de 9,5% en 2021-2022.

Le gouvernement a prévu un déficit budgétaire de 6,8 % du produit intérieur brut (PIB).

Le budget 2022-23 devrait être présenté le 1er février au cours de la première moitié de la session budgétaire du Parlement qui commence généralement la dernière semaine de janvier de chaque année.

Plus tôt dans la journée, les organisations paysannes et les experts agricoles ont fait pression pour une MSP basée sur un coût de production réaliste, des subventions plus élevées sur le diesel et autorisant de nouvelles technologies telles que les organismes génétiquement modifiés (OGM) dans leur soumission prébudgétaire au ministère des Finances.

Les ministres d’État aux Finances Pankaj Chaudhary et Bhagwat Karad ont tenu la première consultation prébudgétaire avec des représentants de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire en mode virtuel.

Le budget de l’année prochaine devra aborder les problèmes critiques de la génération de la demande, de la création d’emplois et de mettre l’économie sur une trajectoire de croissance soutenue de 8 pour cent et plus.

Le budget 2022-2023 interviendrait dans le contexte d’une augmentation des cas de variante Omicron. Cependant, l’impact de cette situation sur l’économie sera probablement moins grave en raison de la vaccination rapide.

L’Inde sera l’une des rares économies au monde à rebondir fortement après la contraction économique induite par le COVID-19 en 2020-2021, selon un rapport du ministère des Finances.

