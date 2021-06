“FM (pas du tout statique)”: Steely Dan sur les ondes

Si nous mentionnons un film intitulé FM, tout le monde ne se rappellera pas immédiatement qu’il s’agissait d’un film de la fin des années 1970 mettant en vedette Michael Brandon en tant que directeur de programme d’une station de radio rock américaine. Mais si on dit “FM (pas du tout statique)”, ensuite Dan d’acier Les fans et les passionnés de musique d’album de l’époque reconnaîtront rapidement le titre comme la chanson thème du groupe, qui est entré dans le Billboard Hot 100 le 3 juin 1978.

Dan d’acier étaient, à l’époque, encore en train de surfer sur l’énorme succès de leur sixième album studio Aja, sorti en septembre dernier. Cela les a vus avancer de plus en plus loin sur la voie de structures de chansons sophistiquées à saveur de jazz, qui étaient évidentes sur une nouvelle chanson qui avait néanmoins un avantage commercial distinct.

Un single hors album

“FM”, le single, était d’un intérêt encore plus grand pour la légion de fidèles du groupe car il n’était pas sur Aja et, étonnamment, il n’apparaissait pas non plus sur leur première collection Greatest Hits, publiée par ABC quelques mois après le single. , fin novembre 1978. Il n’était pas disponible sur un album de Steely Dan avant la sortie en 1982 de la rétrospective Gold.

Écrit comme toujours par les piliers de Steely Dan, Donald Fagen et Walter Becker, la chanson mettait en vedette la voix distinctive de Fagen, Becker à la basse et des stars du studio telles que Jeff Porcaro de Toto à la batterie. Avec leur classe caractéristique, Fagen et Becker ont utilisé un arrangement de cordes de Johnny Mandel, un vétéran des sessions pour Frank Sinatra, Peggy Lee, Base de comptage et bien d’autres grands. Le morceau s’est également distingué par les choeurs de pas moins de trois des les Aigles, Don Henley, Glenn Frey et Timothy B. Schmit.

“FM (No Static At All)” a ouvert sur le graphique américain au n ° 67; quatre semaines plus tard, il figurait dans le top 40 et a culminé à la 22e place fin juillet. Il a remporté la cérémonie des Grammys de l’année suivante, bien que dans l’une des catégories les plus techniques, l’ingénieur Roger Nichols ayant remporté le prix du meilleur enregistrement non classique, tout comme il l’avait fait un an plus tôt pour Aja.

