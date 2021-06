FM Sitharaman annonce un supplément de Rs 23 200 crore pour les soins de santé publics, une garantie de prêt de Rs 50 000 crore pour les soins de santé privés

Dans le cadre de ce programme, le prêt maximal à couvrir sera de 100 crores de roupies et la durée de la garantie pourra aller jusqu’à 3 ans.

Pour développer les infrastructures médicales ciblant les zones mal desservies, le gouvernement a dévoilé des dépenses budgétaires supplémentaires de 23 200 crores pour les systèmes de santé publics et un programme de garanties de crédit de 50 000 crores pour financer des projets du secteur privé.

Dans le cadre d’un nouveau programme parrainé au niveau central pour l’exercice 22, le Centre contribuera à 15 000 crores de roupies et le solde proviendra des gouvernements des États, la préparation aux situations d’urgence sera renforcée avec un accent particulier sur les enfants et les lits de soins pédiatriques/pédiatriques.

Le financement sera canalisé pour l’augmentation de la main-d’œuvre à court terme par le biais d’étudiants en médecine (internes, résidents, dernière année) et d’étudiants en soins infirmiers ; augmenter la disponibilité des lits de soins intensifs, l’approvisionnement en oxygène au niveau central, du district et du sous-district ; assurer une disponibilité adéquate des équipements, des médicaments ; accès à la téléconsultation ; services ambulanciers; et améliorer les capacités de test et les diagnostics de soutien, renforcer les capacités de surveillance et de séquençage du génome.

Un projet de systèmes de santé d’urgence de 15 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21 avait conduit à une multiplication par 25 des hôpitaux dédiés à Covid, à la création de 7 929 centres de santé Covid, à 9 954 centres de soins Covid, à 7,5 fois plus de lits à oxygène, à 42 fois à des lits d’isolement Augmentation de 45 fois du nombre de lits en soins intensifs.

Le programme de garantie de crédit de 50 000 crores de roupies de la National Credit Guarantee Trustee Company vise à l’expansion et à de nouveaux projets liés à l’infrastructure sanitaire/médicale dans des villes autres que huit villes métropolitaines. « Couverture garantie : 50 % pour l’expansion et 75 % pour les nouveaux projets. Pour les quartiers ambitieux, garantir une couverture de 75% pour les nouveaux projets et l’expansion », a déclaré le gouvernement. Dans le cadre de ce programme, le prêt maximal à couvrir sera de 100 crores de roupies et la durée de la garantie pourra aller jusqu’à 3 ans. Le taux d’intérêt sur ces prêts sera plafonné à 7,95% contre 10-11%/an sur le marché.

