FM Sitharaman demande à Infosys de corriger les problèmes du portail informatique d’ici le 15 septembre

Faisant son mécontentement face aux problèmes persistants du portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu connus du directeur général d’Infosys et du PDG Salil Parekh, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman lui a dit lundi de régler les problèmes au plus tard le 15 septembre.

Parekh a également été sensibilisé sur les difficultés rencontrées par les contribuables et les problèmes liés au dysfonctionnement du portail.

Parekh a déclaré que lui et son équipe faisaient tout pour assurer le bon fonctionnement du portail. Il a déclaré que plus de 750 membres de l’équipe travaillaient sur ce projet et que le COO d’Infosys, Pravin Rao, le supervisait personnellement.

Les utilisateurs ont continué à rencontrer des problèmes dans le portail de dépôt électronique du service des impôts sur le revenu deux mois et demi après son lancement. En fait, le portail n’était pas disponible samedi dernier.

“Le ministère des Finances a souligné qu’il est nécessaire d’investir davantage de ressources et d’efforts de la part d’Infosys afin que la livraison très tardive des services convenus soit assurée”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le 8 juin, un jour après le lancement du site Web, Sitharaman avait informé Infosys des difficultés techniques auxquelles les contribuables étaient confrontés. Le 22 juin, Sitharaman et des responsables du ministère des Finances avaient interrogé Parekh sur les problèmes du portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu. Le ministre avait demandé à Infosys de traiter tous les problèmes sans perte de temps, d’améliorer leurs services et de régler les griefs en priorité.

S’adressant à un groupe de journalistes il y a une semaine, le ministre avait déclaré que les problèmes du portail informatique seraient rectifiés « dans deux ou trois jours ».

Mais le nouveau portail — www. Incometax.gov.in — continue d’être affecté par des problèmes techniques. En conséquence, le service des impôts sur le revenu a dû assouplir diverses normes, notamment en autorisant la soumission des formulaires de conformité 15CA/15B au format manuel aux revendeurs agréés pour tout envoi de fonds à des non-résidents.

Le portail de dépôt électronique visait à faciliter la prestation de services depuis le traitement immédiat des déclarations de revenus jusqu’à l’émission de remboursements rapides aux contribuables.

