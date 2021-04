FM Sitharaman examine les progrès de la vaccination contre le COVID-19 parmi les responsables des finances et les ministères des affaires corporatives

Le ministre des Finances a également demandé des informations sur le nombre de vaccinations qui avaient été administrées parmi les fonctionnaires éligibles des deux ministères.

Vendredi, la ministre des Finances et des Affaires corporatives, Nirmala Sitharaman, a passé en revue les progrès de la vaccination contre le COVID-19 parmi le personnel de ses ministères et a exhorté les responsables à se faire vacciner, ainsi que les membres de leur famille. «FM Smt. @nsitharaman a eu aujourd’hui des interactions avec les officiers et le personnel des agents de section au niveau des secrétaires de tous les départements de @FinMinIndia et du ministère des Affaires corporatives pour examiner les progrès des vaccinations parmi les fonctionnaires éligibles », a déclaré le ministère des Finances dans un tweet.

Lors de ses réunions avec des responsables, elle a réitéré l’appel du Premier ministre pour un festival national de la vaccination du 11 au 14 avril et a appelé tous les responsables à suivre strictement les protocoles de sécurité COVID-19, y compris le port de masques, la désinfection fréquente et le maintien de la distance sociale. Conformément aux protocoles de sécurité COVID-19, les interactions se sont déroulées pratiquement en six lots distincts.

Le ministre des Finances a également demandé des informations sur le nombre de vaccinations qui avaient été administrées parmi les fonctionnaires éligibles des deux ministères. «Pendant les interactions, Smt. @nsitharaman a expliqué l’importance du vaccin # COVID19 et a demandé aux responsables de s’inscrire sur le portail Co-Win et de se faire vacciner, ainsi que leurs familles, au plus tôt », a déclaré un autre tweet.

