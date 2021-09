FM Sitharaman : Les MPME n’étaient auparavant considérées par les banques que comme un caméo de grandes entreprises qu’elles n’étaient pas

Le ministre a également félicité IBA pour avoir fait en sorte que huit banques forment le cadre Account Aggregator.

Crédit et financement pour les MPME : Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a félicité dimanche les banques pour avoir compris les besoins de crédit des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et leur avoir répondu avec une approche différente qui a pris “un certain temps” aux banques. Dans son discours d’ouverture à la 74e assemblée générale annuelle de l’Association des banques indiennes (IBA) à Mumbai, Nirmala Sitharaman a déclaré : « Il y a quelques années, le reproche était que les MPME et leurs exigences n’ont jamais été comprises parce que vous (les banques) avez regardé eux comme seulement un caméo de grandes entreprises qu’ils n’étaient pas. Cela vous a pris du temps, mais vous avez changé et compris que les besoins et la structure de trésorerie d’une MPME étaient différents. Par conséquent, vous deviez leur répondre avec une approche différente.

Le ministre parlait dans le contexte d’exhorter les banques à également répondre aux exigences uniques des entreprises qui déménagent d’autres pays en Inde, de la même manière qu’elles répondaient aux besoins uniques des MPME. « De même, je pense que cette délocalisation rapide d’entreprises de pays hors de l’Inde, chacune de leurs exigences leur sera unique et même cela nécessite beaucoup de compréhension. Vous avez besoin de nombreux spécialistes qui peuvent venir, au moins à temps partiel, et être avec vous en tant que consultants pour comprendre (leurs) exigences en matière de crédit et (et) les exigences en matière de flux d’argent », a ajouté Nirmala Sitharaman.

Citant l’objectif d’exportation du gouvernement de 400 milliards de dollars pour l’exercice 21 et de 2 000 milliards de dollars d’ici 2030, dont 1 000 milliards d’exportations de marchandises et l’autre 1 000 milliards d’exportations de services, Sitharaman a demandé aux banques d’être agiles pour comprendre les besoins de leurs clients et la nature de leurs exportations.

Le ministre a noté : « Si l’objectif (d’exportation) est de 400 milliards de dollars d’ici un an, cela ne peut se produire que si les banques sont agiles. Identifiez vos clients (banques) à l’exportation, assurez-vous de bien comprendre la nature de leur activité et les pays vers lesquels ils exportent. Par conséquent, vous devez avoir beaucoup plus de compréhension de chacune des entreprises.

Le ministre a également félicité IBA pour avoir fait en sorte que huit banques forment le cadre d’agrégation de comptes – Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, IndusInd Bank, State Bank of India, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank et Federal Bank – qui fourniront des services sur mesure. a fait des portefeuilles pour les gens à choisir. Cela contribuera à améliorer la portée du crédit à la population, a déclaré le ministre. « Si le cadre est utilisé à bon escient, nous n’aurions pas besoin d’un programme de crédit spécialisé. Le gouvernement et RBI ont aidé avec les protocoles et les cadres, aidant les banques à atteindre plus grâce aux systèmes numériques de l’industrie.

