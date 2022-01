FMCG cos voit le chargement du garde-manger des clients alors que les cas de COVID-19 augmentent ; dites prêt avec des stocks

Dabur a déjà renforcé les normes de comportement, de sécurité et d’hygiène COVID-safe au sein de ses opérations de fabrication pour assurer la sécurité des employés et des travailleurs.

Les entreprises de grande consommation ont connu une augmentation de la demande au cours des deux dernières semaines alors que les consommateurs se sont approvisionnés à la suite de l’augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays, et ont augmenté l’approvisionnement de leurs stockistes pour éviter une pénurie d’approvisionnement.

Des entreprises telles que Parle Products, Dabur India et ITC, qui sont déjà confrontées à des pressions inflationnistes sur les intrants, conservent des stocks supplémentaires de matières premières pour éviter toute perturbation de la chaîne d’approvisionnement en raison de la nouvelle vague de la pandémie, mettant à profit leurs enseignements de les deux dernières vagues.

Les fabricants de produits de grande consommation s’attendent également à ce qu’une augmentation soudaine des cas de COVID et certaines restrictions imposées par les autorités locales dans certains États aient à nouveau un impact sur la demande de produits de chaînes « hors domicile », qui se remettait de ces derniers mois, bien que la demande de consommation domestique et les produits immunitaires vont gagner pendant quelques semaines.

Les entreprises s’attendent à une numérisation encore plus accélérée – le commerce électronique et la présence omnicanale avec des plateformes technologiques qui devraient jouer un rôle important pour assurer un approvisionnement continu et ininterrompu de produits FMCG.

« Au cours des deux dernières semaines, nous avons constaté une augmentation de 10 à 15 % de la demande sur le marché. Nous comprenons qu’il y a un peu de chargement dans le garde-manger car les clients ne veulent pas s’aventurer », a déclaré à PTI Mayank Shah, responsable principal de la catégorie Produits de Parle.

La principale entreprise de biscuits a maintenu des stocks tampons prêts, a-t-il déclaré.

« En fait, nous avons même demandé à nos partenaires commerciaux de garder plus de stock afin d’assurer l’approvisionnement. Dans nos usines également, nous avons conservé un stock supplémentaire de matières premières au cas où il y aurait des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement », a ajouté Shah.

Exprimant des vues similaires, le PDG de Dabur India, Mohit Malhotra, a déclaré que la société avait également augmenté ses approvisionnements et augmenté les stocks de pipelines en prévision de toute perturbation due à la propagation rapide de la variante Omicron.

« Nous appliquons également les enseignements de l’année dernière sur la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement pour assurer une interruption minimale des approvisionnements et avons déjà commencé à constituer les stocks nécessaires pour éviter toute interruption d’approvisionnement et de produits de base due à la vague en cours », a-t-il déclaré.

Dabur a déjà renforcé les normes de comportement, de sécurité et d’hygiène COVID-safe au sein de ses opérations de fabrication pour assurer la sécurité des employés et des travailleurs.

« Nos unités sont également équipées de concentrateurs d’oxygène pour faire face à toute urgence en cas de troisième vague. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de nos employés », a-t-il ajouté,

Un porte-parole de l’ITC a déclaré que la société faisait continuellement le point sur ses opérations et surveillait l’évolution du marché.

« La robustesse et l’agilité de nos chaînes d’approvisionnement ainsi que notre empreinte de fabrication distribuée ainsi que la numérisation accélérée nous permettent d’assurer un approvisionnement continu et ininterrompu de notre gamme de produits FMCG et de répondre aux besoins des consommateurs dans toutes les circonstances en évolution », a ajouté le porte-parole.

Toutes les précautions et protocoles d’hygiène stricts restent en place à la fois dans les bureaux de l’ITC et dans les usines, y compris le masquage à tout moment, la désinfection, l’éloignement de sécurité et la mise en quarantaine en cas de voyage ou de contact.

Soulignant que la présence omnicanale des entreprises et des marques est devenue plus importante que jamais, en particulier dans les zones urbaines, le porte-parole de l’ITC a déclaré : « Les canaux émergents comme le commerce électronique gagnent du terrain avec une pénétration et une adoption accrues ».

Mis à part les grands acteurs du commerce électronique, la plupart des chaînes de vente au détail de briques et de mortier et même les magasins/supermarchés locaux de format moderne ont renforcé leur présence électronique étant donné la réticence des gens à visiter physiquement les magasins pendant le pic de COVID-19, a ajouté le porte-parole.

Emami Agrotech, le fabricant d’huile comestible et une partie du groupe d’entreprises Emami basé à Kolkata, a déclaré que la forte augmentation de la vague COVID actuelle avec la propagation de la variante Omicron est une préoccupation majeure pour tous.

« En prévision de mesures plus strictes de l’administration locale concernée et d’une perturbation de la chaîne d’approvisionnement en raison d’un grand nombre de personnes infectées dans la chaîne de valeur, le stockage des garde-manger par les consommateurs au cours de la dernière semaine a été observé pour les denrées de base, les aliments emballés, y compris notre huile comestible », a déclaré le directeur d’Emami Agrotech, N Krishna Mohan.

L’entreprise prend toutes les mesures pour s’assurer que les livraisons sont fluides et que nos produits sont disponibles à la fois dans les rayons et sur les plateformes de commerce électronique, a-t-il ajouté.

« Cependant, la consommation sur les canaux HORECA (hôtel, restaurant et restauration) connaît un peu de rigidité car la consommation hors domicile a considérablement diminué », a ajouté Mohan.

Le vice-président exécutif d’Edelweiss Financial Services, Abneesh Roy, a toutefois déclaré que le niveau de chargement du garde-manger cette fois ne sera pas aussi lourd que lors des deux vagues précédentes.

«Il ne se produira pas beaucoup de chargement de garde-manger car il est peu probable qu’il y ait un verrouillage strict total. (Dans) la vague 2, le chargement du garde-manger s’est également rarement produit », a-t-il déclaré.

