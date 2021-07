FMCG ETF: Investissez dans 15 sociétés FMCG avec aussi peu que Rs 500

Cet indice se compose de 15 grands noms de l’espace FMCG, ce qui en fait une solution unique pour les investisseurs souhaitant s’exposer à l’espace FMCG.

Fast Moving Consumer Goods (FMCG), une catégorie de biens de consommation, est un segment qui représente les biens qui sont des produits non durables qui sont vendus rapidement et sont de nature relativement peu coûteuse. Ces produits de catégorie ont une durée de conservation relativement plus courte et doivent être consommés immédiatement. Les objets du quotidien que nous utilisons du matin au soir tels que le lait, l’épicerie, les médicaments, les aliments emballés, etc. font tous partie de l’univers FMCG. Compte tenu de la nature de ces produits et de leur pertinence dans notre vie quotidienne, ils représentent plus de la moitié des dépenses de consommation.

En termes d’économie indienne, FMCG est le quatrième plus grand secteur. Le secteur peut être globalement divisé en trois segments principaux : l’alimentation et les boissons qui représentent 19% du secteur, suivis des soins de santé à 31%, et des soins ménagers et personnels, qui représentent les 50% restants. En ce qui concerne l’éclatement de l’industrie urbaine-rurale, 55 % de la demande provient des zones urbaines tandis que les 45 % restants sont des zones rurales.

À l’avenir, on s’attend généralement à ce que la taille du marché rural FMCG augmente de 14 % au cours des quatre prochaines années. Même à une époque où la pandémie avait ravagé les industries à travers le spectre, les produits de grande consommation soutenus par les ventes rurales ont continué de rester sur des bases solides. En outre, alors que les restrictions de verrouillage et les restrictions de mouvement à travers les États se sont assouplies, les sociétés de grande consommation ont enregistré des ventes solides.

Moteurs de croissance

L’industrie FMCG est sur le point de croître rapidement dans les temps à venir en raison de la prise de conscience croissante des masses sur les produits disponibles; leur accès plus facile et l’évolution des modes de vie parmi plusieurs autres facteurs ont propulsé l’industrie à pas de géant.

À l’avenir, il y a deux moteurs clés pour l’industrie :

Commerce électronique: La présence en plein essor du marché en ligne s’est avérée être un tournant majeur pour les entreprises de grande consommation. Aujourd’hui, presque toutes les marques FMCG se sont associées à de grandes plateformes de commerce électronique, rendant ainsi leurs produits facilement disponibles à la porte. De plus, avec le commerce électronique, la portée des produits s’est considérablement améliorée, même dans les villes de niveau 2 et de niveau 3. Avec de plus en plus d’utilisateurs passant au numérique, les entreprises peuvent aujourd’hui atteindre un large éventail de clients potentiels, qui étaient auparavant inexploités.

Inde rurale montante : La portée des entreprises de grande consommation dans l’Inde rurale peut être évaluée à partir des deux statistiques suivantes – Premièrement, selon la collection d’indicateurs de développement de la Banque mondiale en 2020, la population rurale représentait 65,07 % de la population totale de l’Inde. Deuxièmement, près de la moitié de cette population rurale a moins de 25 ans.

Compte tenu de l’essor des jeunes consommateurs ambitieux dans l’espace rural, chaque entreprise de grande consommation s’efforce d’améliorer sa présence dans l’Inde rurale. Le premier signe en est même visible sous la forme d’une croissance des ventes de produits de grande consommation en milieu rural dépassant la croissance des ventes en milieu urbain. Avec le début de la pandémie, il a été de plus en plus observé que les catégories aliments et boissons et santé et bien-être ont connu une croissance rapide, les consommateurs devenant plus conscients de la consommation et de l’hygiène.

Une perspective d’investisseur

Pour un investisseur cherchant à bénéficier du thème FMCG, plusieurs options sont disponibles. On peut opter pour un fonds FMCG thématique qui est activement géré ou opter pour un ETF basé sur FMCG. La principale maison de fonds du pays, ICICI Prudential, a annoncé le lancement d’un de ces ETF qui suivra l’indice Nifty FMCG. Cet indice se compose de 15 grands noms de l’espace FMCG, ce qui en fait une solution unique pour les investisseurs souhaitant s’exposer à l’espace FMCG.

Depuis l’année civile 2010, le Nifty FMCG TRI a surperformé l’indice Nifty 50 8 fois sur 11 jusqu’en 2020. La taille du ticket d’investissement ici est aussi faible que Rs. 500. Le NFO a ouvert le 20 juillet 2021 et ferme le 02 août 2021.

par, Pankaj Mathpal, fondateur et PDG, Optima Money Managers

