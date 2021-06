FMCG, la pharmacie parmi les secteurs les plus touchés par la contrefaçon : rapport

Le rapport indique également que l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Madhya Pradesh et le Jharkhand font partie des États qui nécessitent une attention urgente en ce qui concerne les incidents de contrefaçon.

Les incidents de contrefaçon en Inde ont augmenté à un taux alarmant d’environ 20 % d’une année sur l’autre au cours des trois dernières années. Selon un rapport intitulé « L’état de la contrefaçon en Inde 2021 », les dernières tendances sont alarmantes non seulement pour la vie des citoyens du pays, mais aussi pour l’économie indienne. Le rapport, publié par l’Association des fournisseurs de solutions d’authentification (ASPA), a souligné que ces incidents ont augmenté de près de 17% en 2020 par rapport à 2019.

Le rapport indique que la contrefaçon est un phénomène mondial et que presque toute l’économie du monde a été touchée par la menace. Selon une OCDE, ce chiffre s’élève à 3,3 pour cent à l’échelle mondiale.

Le rapport indique que les criminels ont profité de l’augmentation de la demande de produits d’hygiène et de suppléments de santé créés en raison de la pandémie de coronavirus et ont contaminé le marché en vendant des produits contrefaits et de qualité inférieure. Cela met en danger la vie des travailleurs de première ligne, des professionnels de la santé, des patients et de l’homme ordinaire.

Selon le rapport, l’alcool, le tabac, les produits emballés FMCG, les devises et les produits pharmaceutiques sont les secteurs les plus touchés par la contrefaçon. « Sur le nombre total d’incidents de contrefaçon signalés, plus de 84 % relèvent de ces cinq secteurs. Il y a eu une augmentation soudaine des crimes liés à l’alcool illicite, à la contrebande de produits du tabac et de produits pharmaceutiques, en particulier les kits d’EPI et les désinfectants pendant le verrouillage du COVID-19 », ont ajouté les rapports.

Le rapport indique également que l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Madhya Pradesh et le Jharkhand font partie des États qui nécessitent une attention urgente en ce qui concerne les incidents de contrefaçon. Les autres États de la liste sont l’Haryana, le Bihar, le Pendjab, le Bengale occidental, le Maharashtra et l’Odisha.

Tout en soulignant que la contrefaçon ne se limite plus aux seuls articles de luxe ou haut de gamme, le rapport indique que des criminels sont désormais impliqués dans la contrefaçon d’articles courants. Cependant, le tabac a connu le plus haut bond en 2020. Cela est évident par une réponse du Lok Sabha qui indique que les autorités indiennes ont saisi des cigarettes importées illégalement d’une valeur de 1 772 crore INR entre avril 2020 et février 2021.

Le président de l’ASPA, Nakul Pasricha, a déclaré que les incidents de contrefaçon sont signalés en grand nombre en raison des exigences élevées pendant la pandémie de coronavirus. Appelant à une action immédiate, Pasricha a déclaré qu’une grande sensibilisation est nécessaire à tous les niveaux pour réduire le nombre de tels incidents.

