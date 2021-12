FMCG Zeitgeist : Se préparer pour servir le client de demain

La fidélité à la marque pourrait bientôt devenir une chose du passé, la perturbation sera la clé pour attirer le client new age

Par Rameesh Kailasam

Le client de demain, dans un scénario en évolution rapide, veut tout d’un simple glissement d’écran et d’un clic sur un bouton. Le client de demain ne veut même pas sortir et vérifier le marché physique et veut acheter la plupart des choses en ligne. Avec les millenials, alors qu’un grand nombre de personnes de la génération Z atteignent la majorité en tant que consommateurs, ils ne sont plus comparables aux consommateurs des générations qui les ont précédés, en ce qui concerne la manière dont les décisions d’achat sont prises.

Alors, où cela laisse-t-il les entreprises FMCG conventionnelles qui ont, pendant toutes ces années, dépendu de la fidélité séculaire à la marque manifestée par les familles – génération après génération – et les chaînes d’approvisionnement traditionnelles ? Les clients évoluent rapidement, tout comme leurs perceptions et leurs points d’accès. La fidélité à la marque pourrait bientôt devenir une chose du passé et la perturbation sera la clé pour attirer le client de la nouvelle génération. L’émergence de nombreuses marques, points de vente et produits new-age est un témoignage irréfutable de cette tendance changeante du consommateur.

Les différents blocages de 2020 et 2021 ont également contraint l’industrie FMCG à aller vite et à innover en sortant de leurs zones de confort. Avec la fermeture des marchés conventionnels et les usines ne fonctionnant que partiellement dans certains segments, il n’y avait pas d’autre choix que de sortir des sentiers battus, d’innover et de reconcevoir. Certaines entreprises ont opté pour un partenariat partiel avec des applications, pour permettre aux commerçants de localiser et de passer des commandes auprès des distributeurs des premières (CavinKare en est un exemple), tandis que d’autres, comme Marico, ont lancé leurs propres portails de vente directe au consommateur (D2C). Des entreprises comme Nestlé ont repensé leurs chaînes d’approvisionnement et leur portée sur le marché, tandis que de nombreuses autres ont conclu des partenariats avec certains acteurs émergents de l’écosystème des start-up en s’alignant avec des entités de commerce électronique, des start-ups de livraison et des agrégateurs alimentaires. Même Amul a traversé les perturbations émanant de Covid, mais est resté pertinent pour ses consommateurs en innovant, en s’adaptant et en continuant à rester pertinent à la lumière de l’évolution des attentes des consommateurs avec RS Sodhi, le directeur général de l’entreprise, en tête.

Même les anciens – de grands conglomérats comme ITC – ont mis le pied sur l’innovation et la croissance avec l’adaptation et les prises de contrôle stratégiques. Certaines de ces initiatives ont été menées par le président de l’ITC, Sanjiv Puri lui-même, pour exploiter l’innovation, forçant les pairs de l’entreprise à scruter avec curiosité ce qui se tramait à l’intérieur de l’ITC ! Celles-ci comprenaient l’introduction d’une culture de jeunes start-ups technologiques dans un géant de la fabrication mature et vieux de plusieurs décennies, avec des investissements importants dans la création d’un écosystème numérique pour stimuler la fabrication intelligente, la qualité des produits, la traçabilité et l’agilité de la chaîne d’approvisionnement, entre autres. L’intelligence artificielle, le Big Data, l’IoT et l’apprentissage automatique sont utilisés dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de l’écosystème de distribution de l’ITC. Bien que celles-ci puissent sembler, à première vue, de simples améliorations apportées à l’efficacité du back-office (en termes de gestion de la chaîne d’approvisionnement), de telles initiatives deviennent beaucoup plus critiques à un moment où les biens sont recherchés, ou leur livraison est promise, en 10-15 minutes, et un système efficace est nécessaire pour maintenir la chaîne d’approvisionnement d’une manière qui le permet.

Au début du millénaire actuel, alors même que l’Inde cherchait à créer des projets de e-gouvernance en mode mission qui nous ont conduits là où nous en sommes aujourd’hui en termes d’automatisation/numérisation dans des domaines aussi divers que l’UIDAI, le passeport, la banque, l’impôt sur le revenu, etc. des entreprises comme ITC avaient endossé le manteau des porte-flambeaux de la numérisation, à travers des initiatives comme e-Choupal. Mais il s’agissait d’histoires de chaîne d’approvisionnement de fabrication.

Ce que l’ITC a maintenant commencé – appelé de manière intéressante Sixième sens – est encore plus intéressant car il donne des informations grâce à l’exploration de données non structurées telles que les discussions sur les réseaux sociaux, identifiant ainsi les préférences de comportement des consommateurs ; le système a identifié à la fois les modes et les tendances et a également aidé à mieux communiquer avec les consommateurs de l’entreprise par le biais d’initiatives marketing et de campagnes numériques. Les sociétés de grande consommation comme ITC se développent maintenant rapidement en lorgnant vers l’espace direct aux consommateurs, et Puri semble intensifier ses efforts de manière proactive dans ce domaine, en adoptant le nouveau mode de croissance inorganique.

Il est donc essentiel pour les entreprises FMCG d’évoluer en permanence, d’être prêtes à s’attendre à l’inattendu. Ce que les consommateurs préfèrent acheter, combien ils souhaitent acheter et où ils souhaitent acheter et ce qui motive leurs préférences de nos jours est un domaine en constante évolution. Par conséquent, des stratégies telles que Sixth Sense, dans tous les sens du terme, sont un outil innovant important pour tirer parti du bavardage mental des consommateurs.

Le statu quo ne fonctionnera plus et les stratégies traditionnelles sont vouées à s’effondrer, car le changement le plus rapide se produit en ce qui concerne le consommateur lui-même. Les influenceurs et l’influence ne sont plus l’apanage des seuls médias traditionnels, mais explosent via les médias new-age. Désormais, le jeu ne consiste pas seulement à protéger votre clientèle existante, mais également à utiliser des moyens innovants et numériques pour atteindre vos clients new-age et, surtout, s’aligner sur les start-up new-age qui se développent dans la technologie alimentaire, technologie de livraison, technologie de logistique et autres espaces de ce type.

Bien que les résultats de ces efforts ne soient pas visibles immédiatement, ils le seront certainement dans les années à venir. Par conséquent, le mantra des entreprises FMCG serait idéalement de « faire des efforts pour adopter la technologie, cibler directement le consommateur et s’aligner sur les start-ups et les médias perturbateurs pour innover et atteindre le consommateur de demain ».

L’auteur est PDG, Indiatech.org

