FMH : Comment le confort de travail à distance des employés d’India Inc. est devenu un cauchemar pour ces petites entreprises

Le gouvernement avait lancé en juin dernier le programme PM SVANidhi pour offrir un prêt de fonds de roulement pouvant aller jusqu’à Rs 10 000 pendant 12 mois dans le cadre de l’initiative Atmanirbhar Bharat aux vendeurs de rue touchés par Covid. (Photo PTI)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Cela fait plus d’un an que Satish Kumar est passé de la vente de nourriture de rue autour des centres commerciaux d’Udyog Vihar et de Cyber ​​City à Gurugram aux légumes dans les zones résidentielles voisines. Il exploitait également deux kiosques vendant des cigarettes et du thé dans la région, mais les ventes quotidiennes s’étaient effondrées à moins de 300 roupies. « Mon frère m’a aidé à gérer les deux stands. En plus des produits alimentaires, j’ai pu gagner jusqu’à Rs 1 000 jusqu’à ce que Covid frappe et que les bureaux soient fermés. J’ai gagné le maximum pendant les heures de déjeuner, mais depuis l’année dernière, il y a eu un retour négligeable des amateurs de bureau », a déclaré Kumar à Financial Express Online alors qu’il se rappelait comment sa vie quotidienne au jour le jour avait été martelée en raison du travail à domicile induit par Covid. (WFH).

Alors que India Inc est passé au travail à distance ou à l’environnement de la FMH l’année dernière, les vendeurs de rue vendant des marchandises autour de lieux commerciaux, y compris les quartiers d’affaires et financiers, les complexes de bureaux, etc., ont eu du mal à gagner leur vie. Les restrictions liées à Covid dans les déplacements et la vente au détail de biens, en particulier pour les vendeurs de rue, avaient perturbé leurs capacités de gains quotidiens et les avaient poussés à passer à d’autres tâches subalternes telles que laverie, travailler dans les stations-service, livrer des commandes de nourriture en ligne, etc., ou ils devaient simplement déménager leur kiosque ou leur chariot aux colonies résidentielles.

«Le verrouillage n’a permis à personne (vendeurs de rue) de faire des affaires dans les rues et la situation de la FMH les a complètement déracinés de leurs lieux qui étaient leur principale source de revenus. Certes, nombreux sont ceux qui ont commencé à vendre des fruits et légumes dans les zones résidentielles, mais ils ne pouvaient pas vendre grand-chose en raison des restrictions imposées par les autorités locales sur le terrain. Il n’y aura pas beaucoup de vendeurs sans aucun prêt contracté auprès d’amis et de la famille ou d’autres sources de crédit informelles après avoir dépensé leurs économies. L’absence de foule au bureau depuis l’année dernière les a privés d’une grande partie de leurs revenus », a déclaré à Financial Express Online Arbind Singh, coordinateur national de l’Association nationale des vendeurs de rue de l’Inde.

La vente quotidienne, par exemple, à Delhi a été réduite à environ 30 pour cent. «Si quelqu’un gagnait Rs 500 en vendant des sandwichs ou des paranthas un jour avant Covid, le revenu était réduit à pas plus de Rs 150-200 alors que la situation s’améliore progressivement maintenant. La majorité des vendeurs ambulants, qui étaient retournés dans leur ville natale l’année dernière, sont revenus alors que seulement 20 pour cent sont encore dans leur ville natale. S’il y avait une troisième vague et que la FMH continuait, l’impact serait dévastateur », a ajouté Singh.

De même, la situation à Mumbai était sombre. Sur environ 1,2 lakh de colporteurs ou de vendeurs ambulants de la ville, 15 000 étaient représentés par l’Union des colporteurs d’Azad. Selon le syndicat, après Covid, les vendeurs ambulants entourant les bureaux de la ville étaient complètement en faillite. « Les commerces étaient complètement fermés. En outre, il y a eu de l’extorsion de la part de ces fournisseurs à grande échelle ici. Comment survivraient-ils (les vendeurs) ? À l’exception des légumes, les vendeurs n’étaient pas autorisés à vendre quoi que ce soit », a déclaré Dayashankar Singh, président de l’Union des colporteurs d’Azad à Financial Express Online.

Debdulal Saha, qui est actuellement professeur adjoint de sciences humaines et sociales à l’Indian Institute of Science Education and Research, Mohali, a noté que la reprise pour les vendeurs de rue est considérablement lente car la majorité des bureaux continuent de fonctionner dans un environnement de travail à distance. « L’impact de la FMH a été important car les vendeurs ont perdu leurs marchés naturels pour vendre des marchandises. De plus, la récupération serait très lente. La plupart des vendeurs vendaient du jus ou des produits alimentaires. Même si le travail au bureau reprend, les vendeurs sont conscients que les gens pourraient ne pas être pleinement confiants de manger d’eux comme ils l’étaient avant Covid », a déclaré Saha à Financial Express Online.

Il est important de noter que le gouvernement avait lancé en juin dernier le programme PM SVANidhi pour offrir un prêt de fonds de roulement pouvant aller jusqu’à 10 000 roupies pendant 12 mois dans le cadre de l’initiative Atmanirbhar Bharat aux vendeurs de rue touchés par Covid, y compris les colporteurs vendant des fruits, des légumes, du thé, des chaussures, des collations locales, livres, etc. Les établissements de crédit partenaires avaient déboursé 24,61 demandes de prêt lakh impliquant Rs 2 439 crore, au 6 septembre 2021, contre 27,14 lakh demandes d’une valeur de Rs 2 712 crore sanctionnées, selon les données du portail du programme par le ministère du Logement et de l’Urbanisme Affaires. Cependant, Saha a déclaré que la limite de crédit pouvant aller jusqu’à Rs 10 000 devrait être augmentée.

« Les magasins de casseroles et de cigarettes se remettront plus rapidement que les magasins d’alimentation. Ils devront attendre plus longtemps le retour des employés dans les bureaux. Pour plus de soutien aux vendeurs de rue dans leur rétablissement, le gouvernement devrait augmenter la limite de crédit du Premier ministre SVANidhi de 10 000 Rs à au moins 20 000 Rs à 30 000 Rs », a ajouté Saha. Afin de stimuler les paiements numériques parmi les vendeurs de rue, la Reserve Bank of India avait étendu le mois dernier le programme du Fonds de développement des infrastructures de paiement (PIDF) aux vendeurs couverts par le programme PM SVANidhi dans les centres de niveau I et II. Le fonds a été annoncé par RBI en janvier de cette année pour encourager le déploiement d’infrastructures de point de vente (POS) dans les centres de niveau 3 à 6 et dans les États du nord-est. PIDF a pour objectif de créer 30 lakhs de nouveaux points de contact chaque année pour les paiements numériques et serait opérationnel pendant trois ans au début.

Malgré les inquiétudes liées à Covid refluant avec l’augmentation du nombre de vaccinations et la réduction du nombre de cas de Covid, un certain nombre d’entreprises cherchent à poursuivre le travail à distance jusqu’à l’année prochaine, même si cela dépend également de la possibilité de la troisième vague. Par exemple, Google avait prolongé la WFH pour ses sites mondiaux jusqu’en janvier 2022. De plus, une enquête mondiale réalisée en juillet de cette année par la société de logiciels Zoho a déclaré qu’environ 95% des entreprises indiennes prévoyaient de poursuivre le travail à distance pour les deux prochains années. Sur les 1 210 dirigeants informatiques et professionnels de la technologie interrogés en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en Inde, 202 répondants d’entreprises de plus de 500 employés venaient d’Inde.

