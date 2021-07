FMI contre bitcoin, “cela pourrait être un désastre” Crypto new media

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que faire du bitcoin la monnaie officielle d’un pays « pourrait être terrible ».

La référence au Salvador semble assez évidente, même si elle n’est pas directement mentionnée dans le billet de blog du FMI.

En fait, le directeur marketing du FMI Tobias Adrian et l’avocat général du département juridique Rhoda Weeks-Brown ont expliqué que le bitcoin pourrait être une panacée pour les pays à forte inflation et pourrait aider les soi-disant non bancarisés, mais ce qu’ils soulignent, c’est que il peut aussi y avoir de gros risques.

Selon le FMI, en effet, il existe un risque que les prix deviennent instables car les crypto-monnaies ont une forte volatilité et que les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne soient pas suivies.

Bitcoin et les risques pour l’environnement

Adrian et Weeks-Brown ont également souligné les risques pour l’environnement, en ligne avec l’objection désormais bien connue au Bitcoin concernant la consommation d’énergie due au minage et au Proof of Work, le mécanisme de consensus sur lequel repose la blockchain de BTC.

Voici leurs mots :

« Si les biens et services étaient tarifés à la fois dans une monnaie réelle et dans un crypto-actif, les ménages et les entreprises consacreraient beaucoup de temps et de ressources à choisir l’argent à détenir plutôt que de s’engager dans des activités productives. Les revenus du gouvernement seraient exposés au risque de change si les taxes étaient cotées à l’avance dans un crypto-actif alors que les dépenses restaient principalement dans la monnaie locale, ou vice versa.

En fait, même lorsqu’Elon Musk a dit cela en prenant du recul par rapport à l’acceptation des paiements en bitcoins pour Tesla, cette question avait déjà été discutée, soulignant que Bitcoin ne pollue pas plus que les banques ou d’autres industries.

Bitcoin et volatilité des prix

Cependant, il est également normal que le Fonds monétaire international, dont le but est de promouvoir la coopération monétaire dans le monde, ne puisse pas être à cent pour cent enthousiaste à propos de quelque chose d’aussi décentralisé que la BTC.

Mais surtout, ce que le FMI semble souligner, c’est sa peur de la volatilité du Bitcoin et la note poursuit en parlant de la « des fluctuations massives des prix des crypto-actifs ».

