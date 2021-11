FMO s’associe à Northern Arc pour soutenir des entreprises en Afrique subsaharienne

La mission de la NASIRA est de permettre aux institutions financières locales d’accorder des prêts aux jeunes femmes, aux personnes touchées par Covid et aux entrepreneurs migrants, qu’elles considéreraient normalement comme trop risquées.

FMO, la banque néerlandaise de développement entrepreneurial, s’est associée à Northern Arc Capital, la plate-forme basée à Chennai dans le secteur des services financiers, pour un programme financier innovant visant à soutenir les femmes, les jeunes et les entreprises dirigées par des migrants en Afrique subsaharienne et dans les pays voisins de l’Europe .

Dans le cadre de ce partenariat, Northern Arc soutiendra FMO par le biais de services, y compris la recherche sur les tendances macroéconomiques, l’évaluation du paysage financier, le suivi des transactions, le reporting des performances et l’assistance à la modélisation pour les transactions de titrisation en Afrique subsaharienne et dans les pays voisins de l’Europe, pour toutes les transactions garanties par la FMO dans le cadre du programme NASIRA.

NASIRA est une facilité de partage des risques fournie par la FMO pour les institutions financières locales prêtant aux segments mal desservis. La mission de la NASIRA est de permettre aux institutions financières locales d’accorder des prêts aux jeunes femmes, aux personnes touchées par Covid et aux entrepreneurs migrants, qu’elles considéreraient normalement comme trop risquées.

Marnix Monsfort, directeur des institutions financières chez FMO, a déclaré : « Les rapports et la modélisation sont une partie essentielle du programme de garantie NASIRA, car ils fournissent les données nécessaires pour montrer aux institutions financières les risques réels de prêter aux parties mal desservies de la population, leur permettant de continuer à servir ces groupes même après la fin du programme de garantie. »

Bama Balakrishnan, COO chez Northern Arc Capital, a déclaré : « Ce partenariat passionnant avec FMO marque notre première étape vers l’empreinte mondiale du conseil. Nous sommes ravis que notre expertise en matière de structuration, de diligence raisonnable et de modélisation des données dans le cadre du programme phare NASIRA facilitera l’accès financier aux petites entreprises et aux femmes, les aidant à améliorer leurs moyens de subsistance, leurs ménages et leurs communautés en Afrique et dans le voisinage de l’Europe subsaharienne. Nous sommes certains que le fait d’être sélectionné comme partenaire de confiance par la FMO attirera des partenariats similaires sur le plan du conseil avec d’autres investisseurs nationaux et étrangers.

