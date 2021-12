FMQs EN DIRECT: Le complot de Sturgeon sur le Brexit se retourne contre lui – fait maintenant face à une menace de leadership de la part de son propre parti | Politique | Des nouvelles

Le Brexit devait transformer le débat sur l’indépendance de l’Écosse, mais le soutien semble être bloqué au même niveau que lors du référendum de 2014.

L’ancien député travailliste Tom Harris a déclaré que la raison principale était que peu de « considéraient l’Union sociale, politique et économique vieille de 300 ans comme plus importante et plus précieuse qu’un accord commercial vieux de 50 ans ».

Le « plan B du premier ministre est un plan à long terme » pour amener les électeurs à réfléchir, a déclaré M. Harris, affirmant que la plus grande menace pour Mme Sturgeon venait désormais de « les membres de son propre parti ».

Il a ajouté: « Il n’y a absolument aucune chance que l’emprise de son parti sur la politique écossaise se relâche de si tôt.

« La plus grande menace pour elle vient des membres de son propre parti, qui ne sont pas prêts à attendre toute une génération avant de réaliser leur rêve de se séparer du Royaume-Uni. »

