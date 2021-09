FMQs EN DIRECT: L’esturgeon fait face à des grillades alors que le Pacte vert est scellé – le SNP se dirige vers le rêve d’indépendance | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a exposé son plan pour l’accord SNP-Green qui comprend une douzaine de promesses environnementales à la condition d’un référendum sur l’indépendance. Le SNP était enfermé dans des négociations avec le parti des Verts écossais depuis que le SNP n’a pas obtenu la majorité globale à Holyrood d’un seul siège lors des dernières élections du 6 mai.

S’adressant à Holyrood plus tôt cette semaine, Mme Sturgeon a déclaré: “Nous reconnaissons que le meilleur moyen, non seulement de protéger ce Parlement de Westminster, mais aussi de le doter des pleins pouvoirs dont il a besoin pour construire un pays plus juste et plus prospère, est de le faire indépendant de Westminster.

“C’est pourquoi remplir notre mandat démocratique de laisser le peuple écossais choisir son propre avenir est un élément clé de cet accord.

“Cet accord confirme notre intention de donner aux Écossais le choix de l’indépendance.”

L’accord garantira une majorité indépendantiste pro-écossaise à Holyrood, soit 72, sept de plus que les 65 nécessaires.

Ce nouvel arrangement fournira une majorité pour voter pour un deuxième référendum sur l’indépendance après que le pays a voté contre une Écosse indépendante en 2014.

Le chef du leader conservateur écossais Douglas Ross a qualifié le SNP – Green deal de “coalition nationaliste avec un objectif primordial : séparer l’Ecosse du Royaume-Uni”.

Dans le cadre du nouvel accord, Mme Sturgeon a nommé les co-leaders verts Patrick Harvie et Lorna Slater en tant que ministres.

Cet accord historique sera la première fois que le parti vert sera au pouvoir dans l’histoire politique britannique.

