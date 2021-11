FMQs EN DIRECT : L’objectif ouvert de Sturgeon – Le premier ministre s’en prend à Boris pour un demi-tour | Politique | Nouvelles

Le gouvernement britannique a fait volte-face et a abandonné ses projets de refonte du système de normes après qu’Owen Paterson a été suspendu pour avoir enfreint les règles de lobbying. Nicola Sturgeon se moquera sans aucun doute du gouvernement de Boris Johnson dans les FMQ d’aujourd’hui après avoir critiqué leurs actions hier.

Le premier ministre écossais a qualifié le gouvernement britannique de corrompu après avoir sauvé Owen Paterson d’une interdiction de 30 jours après avoir enfreint les règles du lobbying. Elle a déclaré que c’était un « jour sombre pour les Communes » après que plusieurs députés conservateurs ont sauvé Owen Paterson d’une interdiction de 30 jours.

Les FMQ d’aujourd’hui pourraient voir une confrontation entre Sturgeon et le chef conservateur écossais Douglas Ross, alors qu’ils s’affronteront à midi au Parlement écossais aujourd’hui.

Sturgeon a déclaré que les conservateurs faisaient de la « corruption classique », a-t-elle poursuivi: « Protéger le député reconnu coupable d’une violation des normes et maintenant essayer de chasser l’enquêteur indépendant de ses fonctions. Hier était un rappel des risques que ce gouvernement conservateur fait peser sur la démocratie de base. normes. »

Jacob Rees-Mogg, le leader des Communes, a admis que cette décision avait « créé une certaine controverse ».

On s’attend à ce que M. Ross et Mme Sturgeon aient un débat houleux sur la question plus tard dans la journée.

