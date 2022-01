Fmr. Membre du groupe de travail Biden Covid: les écoles devraient être ouvertes

Dr. Zeke Emmanuel, le vice-provost des initiatives de santé mondiale à l’Université de Pennsylvanie et un ancien membre du groupe de travail Covid de l’équipe de transition Biden, a déclaré à CNN Jim Acosta dimanche que l’apprentissage virtuel avait été « un échec dans tout le pays ».

Dans le segment CNN Newsroom, Acosta a noté les exigences très variables à travers le pays quant à savoir si les écoles devraient être ouvertes ou virtuelles, et a demandé à Emanuel quels seraient ses conseils pour l’administration Biden.

Emanuel a déclaré qu’il était d’accord avec le maire de Chicago Lori Lightfoot, qui a déclaré publiquement que « les enfants doivent retourner à l’école » alors qu’elle se bat avec le Chicago Teachers Union pour la réouverture des écoles de la ville.

« Je suis d’accord avec le maire Lightfoot que les enfants doivent être à l’école », a déclaré Emanuel, « et nous savons que l’apprentissage virtuel n’a pas fonctionné. Ce fut un échec dans tout le pays et nous avons tenu les enfants à l’écart bien trop longtemps.

Emanuel a déclaré que ce qui était nécessaire pour rendre les écoles plus sûres était que « les enseignants doivent être complètement vaccinés et vaccinés » et « les enfants qui peuvent être vaccinés doivent être vaccinés ». La FDA a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants aussi jeunes que 5 ans.

Le médecin a également recommandé des purificateurs d’air et des filtres à air de haute qualité, notant les « milliards de dollars disponibles du gouvernement fédéral pour améliorer et moderniser les écoles », ainsi que le port de masques de haute qualité.

« Nous savons » que l’apprentissage virtuel n’était « pas très efficace », a réitéré Emanuel, « donc je pense que nous devons donner la priorité à l’apprentissage en personne et mettre en œuvre les mesures de sécurité que nous connaissons pour réduire la transmission.

« Je pense que nous avons nos priorités à l’envers lorsque nous voyons dîner dans des restaurants, aller à des matchs de football, aller à des matchs de basket-ball, sont plus importants que d’avoir des écoles ouvertes », a-t-il conclu. « Cela semble juste à l’envers dans ce pays. »

« Très bien, j’espère que nous serons du bon côté à un moment donné », a déclaré Acosta, remerciant Emanuel pour son temps.

Regardez la vidéo ci-dessus, via CNN.

