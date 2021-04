FN Meka Toilet NFT se vend 6500 $

Maintenant, les rappeurs de robots se lancent dans l’engouement pour le NFT – FN Meka vend un NFT de toilettes pour 6500 $ en ETH.

FN Meka est le premier rappeur alimenté par l’IA, lancé en 2019. Le robot est un «hypebeast» autoproclamé, sortant souvent des singles incorporant des marques. Le dernier single du robot est «Speed ​​Demon». Mais le rappeur a aussi une présence vorace de TikTok, où sont présentes les marques que les rappeurs aiment rapper.

FN Meka présente régulièrement des baskets, des PlayStations, des Lamborghini et même des AirPods d’Apple. Le rappeur capitalise sur la popularité de sa présence TikTok avec des illustrations NFT du contenu qu’il partage. FN Meka est ce qu’on appelle un influenceur virtuel – un non-humain qui génère des milliards de vues sur les réseaux sociaux.

La première descente virtuelle FN Meka comportait le «SUPER TOILET», un pot porto 1 sur 1 de style Lamborghini. Il a été conçu par RTFKT et a été vendu sur le site d’enchères de jetons non fongibles, SuperRare. Le DJ néerlandais Don Diablo a battu plusieurs autres enchérisseurs pour acheter les toilettes NFT pour 4 ETH (~ 6 500 USD au moment de l’achat).

Le FN Meka NFT est également livré avec une expérience de réalité augmentée pour le marquage des toilettes publiques.

«L’acheteur peut entrer dans le porta-pot et marquer son nom sur le mur. La Super Toilette est le flex ultime, que vous soyez robot ou humain », indique la description sur le site. DJ Don Diablo lui-même a dirigé avec succès plusieurs ventes aux enchères NFT d’œuvres d’art de collection de sa musique.

Que sont les influenceurs virtuels?

FN Meka fait partie d’une nouvelle race d’influenceurs virtuels qui intègrent la musique dans leur marketing. Le rappeur a l’apparence d’un cyborg aux cheveux et aux yeux verts. Il a beaucoup de tatouages ​​et une main en or. Mais il n’est plus le seul influenceur virtuel sur le bloc.

Blawko est une création de Brud, basé à Los Angeles, se décrivant comme un «jeune robot sex-symbol». Blawko arbore un style streetwear et de nombreux tatouages ​​- et il porte toujours un masque. Blawko a donné des interviews, a une chaîne YouTube et a même fait un DJ set sur NTS Radio.

L’interaction entre l’homme et le robot se produit de plus en plus fréquemment sur les réseaux sociaux. Les influenceurs virtuels sont des personnes générées par ordinateur qui ont des personnalités et des caractéristiques réalistes. Si vous placez le profil de FN Meka parmi plusieurs rappeurs SoundCloud, vous auriez du mal à trouver le « faux » profil.

Les créateurs de ces influenceurs alimentés par l’IA ont un contrôle ultime sur les marques qu’ils représentent. Ils décident également avec qui l’influenceur suivra et collaborera sur les plateformes en ligne. Les influenceurs virtuels donnent aux marques plus de contrôle sur leurs collaborations – et ils deviennent de plus en plus courants.