Fnac baja 160€ el precio de este potente iMac de 21,5 pulgadas

A día de hoy, raro es el hogar donde no hay un ordenador, ya sea para un uso familiar o bien a level particular. Lo cierto es que salvo casos puntuales, la gran mayoría opta por un equipo portátil que puedan guardar fácilmente en un cajón o que no ocupe espacio en el escritorio de trabajo. Sin embargo, cuando hablamos de ordenadores de sobremesa, no hay duda que el iMac d’Apple es el gran referente y uno de los más deseados. Si llevas tiempo pensando comprar uno, ahora puedes ahorrar un buen dinerillo si aprovechas la oferta available in Fnac.

Aunque se considera un ordenador de sobremesa, es un tipo All in One, es decir, en un único elemento tenemos todo el hardware para ahorrar espacio y no tener por medio las famosas torres y todos los cables por detrás de la mesa. En este caso, en un moniteur de 21,5 pulgadas de diagonal y un atractivo diseño, el iMac alberga todos los componentes a nivel de hardware que encontramos habitualmente en una torre o dentro de un portátil.

Diseño, calidad, durabilidad y rendimiento

Precisamente, el modelo que encontramos en oferta está equipado con un processador Intel Core i5, que junto con sus 8 Go de mémoire RAM t’es pas SSD de 256 Go, hacen que nos ofrezca un gran rendimiento para ejecutar todo tipo de tareas. En el mismo elemento, el iMac integra altavoces estéreo, FaceTime HD y micrófono, por lo que no necesitaremos ningún elemento externo para hacer videollamadas desde el ordenador.

La culotte est un modèle rétroéclairé par LED qui a une résolution de 1920×1080 pixels et une diagonale de 54,61 cm. Como extras, al comprar este iMac en oferta, vendrá acompañado del teclado Magic Keyboard et Magic Mouse d’Apple, por lo que tendremos todo lo que necesitamos para comezar a usar el equipo nada más sacarlo de la caja.

Como tarjeta gráfica, cuenta con una Intel Iris Graphics 640 integrada en la placa, mientras que en el apartado de connexion cabe destacar que además de WiFi y Bluetooth, dispone de ranura para tarjetas SDXC, cuatro puertos USB, dos puertos Thunderbolt 3, USB 3.1, Thunderbolt 2, HDMI, DVI y VGA. Las medidas exactas de este iMac de 21,5 pulgadas son 52,8 x 17,5 x 45 cm y tiene un peso de 5,44 kg.

Apple iMac de 21,5 pulgadas rebajado

Una vez revisadas todas las especificaciones de este modelo, solo falta hablar de su precio. Concretamente, el modelo en oferta con la configuración que acabamos de mencionar tiene un precio de venta recomendado de 1249 euros, sin embargo, ahora podemos conseguirlo de oferta en Fnac. El precio final aplicando la rebaja es de 1088,97 euros, lo que supone un ahorro de 160 euros.

En lo que al plazo de entrega y gastos de envío se refiere, Fnac permite elegir la recogida en tienda, un servicio gratuito para todos aquellos que tengan una tienda cerca de casa. También existe la posibilidad de que nos lo envíen a un punto de recogida con entrega prevista en 24 horas. Ahora bien, si queremos que nos lo traigan a casa, entonces podemos elegir entre servicio express en un día o servicio estándar en dos o tres días hábiles. Estas últimas opciones tienen un coste de 3,99, 7,99 y 6,99 euros respectivamente, salvo que seamos socios de Fnac que es también gratis.