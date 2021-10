Fnac baja el precio del nuevo tablet de Xiaomi: paga sólo 379€

Que segmento de los tablet ha tenido un resurgimiento bastante important en los últimos tiempos, y Xiaomi pas de quiere perder su parte del pastel y no hace mucho lanzó un dispositivo que tiene todos los condimentos para poder ser un perfecto sustituto del ordenador portátil. Pues bien, ahora puedes conseguirlo en la Fnac con un buen descuento cómo te vamos a mostrar.

El modelo exacto del que estamos hablando es el Xiaomi Pad 5, que gracias a la promoción en la mencionada tienda online ahora puedes hacerte con el pagando tan solo 379,05 euros, Una cifra bastante baja teniendo en cuenta todo lo que ofrece este dispositivo. Por cierto, si eres socio de la mencionada tienda online puedes aprovechar un descuento supplémentaire del 0,5% y no tendrás que pagar nada por los gastos de envío ahora mismo. Este es el enlace que debes utilizar para realizar la compra desde casa:

Lo importante que tiene este tablet de Xiaomi

Claramente este es un equipo que está pensado para ofrecer una puissance bastante alta independientemente de las aplicaciones que se deseen utilizar (y hay que incluir aquí a los juegos, vous avez l’habillement d’un équipement avec un GPU Adreno 640 dont la capacité est suffisante pour ne pas avoir de problème à l’heure de l’éjection du titre avec les graphiques 3D). La pantalla también ayuda a esto último, ya que la integrada de 11 poulgadas Cuenta con detalles tan interesantes como une resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y la posibilidad de utilizar una frecuencia de hasta 120 Hz. Características excelentes, sin duda.

Por otro lado, el procesador y la cantidad de memoria RAM que vas a encontrar en el Xiaomi Pad 5 son sinónimo de buen rendimiento. Asi, el Snapdragon 860 et 6 Go que tiene este dispositivo forman un cóctel que te permitirá ejecutar cualquier app con una gran fluidez… y lo mismo ocurre con el sistema operativo Android 11 que incluye (al que no le falta la habitual personalización MIUI de la compañía en este caso en su versión12.5). La verdad es que no tiene fallo alguno en las características este modelo en oferta que cuenta con un almacenamiento interno muy rápido de 128 gigas.

Idéal como sustituto del portátil

Teniendo en cuenta la excelente potencia qué mencionado antes, está claro que con este tablet de Xiaomi puedes realizar cualquier tipo de trabajo con una gran experiencia de uso… y en esto tienes que sumarle que lo puedes llevar de un lado a otro con ya bastante comodida que su peso es de únicamente 511 grammes. Por lo tanto, y si lo combinas con un teclado Bluetooth, es más que seguro que la inmensa mayoría de las cosas que tengas que hacer tanto dentro como fuera de casa las completas sin problemas con este dispositivo (al que no le falta una buena conectividad Ya que incluye y el puerto USB integrado es tipo C).

Con todo lo indicado antes, que deja claro que no vas a tener problema alguno incluso para ejecutar las plataformas de juegos en la nu que ya existen en la actualidad (ni películas o series en alta resolución), no hay duda alguna que esta es una compra de lo más recomendable teniendo en cuenta la oferta existente Fnac. Ah ! en el apartado de la autonomía tampoco vas a tener problema alguno ya que esta supera las diez horas de uso gracias a una batería que tiene un amperaje de nada menos que 8,720 mAh… et apacible con carga rápida de hasta 22,5 W. ¡Lo tiene todo!