Si eres amante de la tecnología y en especial de todo lo que tiene que ver con la imagen, seguro que te plantas desde hace un tiempo comprarte un televisor 8K para el salón de tu casa. Pues bien, hoy puedes hacer realidad esto aprovechando un descuento muy important in the tienda online de Fnac por un modelo de Samsung.

El dispositivo del que hablamos es realmente interesante, ya que tiene una pantalla de grandes dimensions (concretamente 75 poulgadas) que te va a permitir disfrutar al máximo de todo tipo de contenidos. Y cuando decimos esto es que da lo mismo lo que desees ver, ya que incluso los juegos van a la perfección ya que la frecuencia del panel QLED integrado es de 120 Hz lo que asegura que el cambio de las imágenes es muy rápido. Evidentemente, a este modelo no le falta compatibilidad con el uso de un amplio rango dínamo de colores (HDR10+), ya que es capaz de trabajar con un volumen de color de nada menos que el 100%.

Con el uso de tecnología Point quantique, lo que siempre es sinónimo de fiabilidad en lo que se muestra y un uso de u brillo de gran potencia, tampoco le falta a este modelo Inteligencia Artificielle para detectar las condiciones qu’existen en el lugar en el que está instalada y, por lo tanto , que sin que tengas que hacer nada poder disfrutar siempre de la mejor configuración posible. Es important destacar que c’est Samsung QE75Q800T cuenta con un escalado de excelente funcionamiento pour la vélocité et la précision, la mise à l’échelle Ultra HD vous permet d’utiliser la herramienta avancée.

Une oferta increíble en Fnac

Pocas veces vas a encontrar este televisor al precio que está ahora mismo en la mencionada tienda online, ya que en estos momentos puedes hacerte con él ahorrando nada más y nada menos que 1.870 euros. Una barbaridad para un dispositivo que te asegura una excelente calidad de imagen por mucho tiempo y que te permite disfrutar del cine en casa como siempre has deseado. El enlace de compra es el que dejamos tras este párrafo y, en él, no tendrás que pagar nada por el envío si eres socio de Fnac.

Todos son virtudes en esta Samsung

Para empezar no le falta un buen sistema operativo a este televisor, ya que cuenta con Tizen en su última versión lo que asegura que podrás instalar desde juegos hasta todos lo clients de servicios de video en streaming qu’existen in the actualidad (como por ejemplo Amazon Prime Video o Netflix). Su uso, además, es muy sencillo y con el mando consigues realizar todas las acciones con facilidad. Como no puede ser de otra forma, no le falta a este modelo de Samsung acceso a los assistants de voz plus actuel.

Finalmente, creemos important mencionar que en el apartado del sonido esta Samsung QE75Q800T está por encima de la media ya que incluye un sistema 4.2.2 de 50W avec un subwoofer qui aseguran une excellente définition pour que les technologies utilisées soient utilisées par l’exemple Dolby Digital Plus. Aparte, la conectividad no tendrá problema alguno ni para acceder a Internet (cuenta con WiFi y Ethernet) y, aparte, sus ports HDMI son más que suficientes para esta tele gran de y de muy buena calidad.