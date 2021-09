Fnac tiene el nuevo Chromecast en oferta, te lo vas a perder?

Como su propio nombre indica, una de las grandes novedades de esta última versión es que cuenta con un completeo sistema operativo, Google TV basé sur Android. Esto hace que también disponga de una interfaz desde la que podemos gestionar todas las opciones que nos permite realizar y que sea mucho más fácil e intuitivo su manejo.

Avec Google TV et mando a distance

Una de las grandes ventajas de todo esto es que podemos instalar aplicaciones in the memoria interna del Chromecast, como por ejemplo Netflix, para poder acceder a nuestros contenidos favoris of forma rápida con solo ejecutar la app. Es important destacar que admite resoluciones de hasta 4K et alto rango dinámico HDR, por lo que vamos a poder disfrutar de cualquier contenido gran calidad.

Además, es algo que podemos hacer cómodamente desde el sofá, ya que este Chromecast con Google TV viene acompañado también de mando a distance, algo que no habíamos visto tampoco en versions anteriores. Un mando en el que encontramos un botón con el que acceder al asistente de Google y así poderle pedir lo que queramos con un simple comando de voz.

En lo que al diseño se refiere, hay que decir que las dimensiones son 6,1 x 16,2 x 1,2 cm y tiene un peso de tan solo 55 grammes. Dispone de alimentación por USB tipo C y además de conectividad WiFi, aussi cuenta con Bluetooth.

Offre à la Fnac pour le Chromecast avec Google TV

Como adelantábamos al principio, a pesar de ser el último modelo de la familia Chromecast, ya es posible Conseguirlo en oferta y ahorrar un dinerillo en su comp. Recordemos que el precio oficial establecido por Google para su venta es de 69,99 euros, mismo precio original que encontramos para este dispositivo en Fnac y que ahora cuenta con un descuento aproximado del 7%.

Además, el propio Fnac cuenta con una promoción con la que es posible conseguir tres meses de YouTube Premium de regalo. El plazo para la entrega depende del tipo de envío o método de recogida que elijamos, ya que ofrece la opción de recogida en tienda o envío a domicilio rápido o estándar.

Una vez tengamos en las manos nuestro Chromecast, la instalación no puede ser más sencilla, basta conectar el dispositivo a uno de los puertos HDMI de nuestro televisor ya la red WiFi de nuestra casa. En tan solo unos minutos, podremos comezar a disfrutar de todas las ventajas que nos ofrece el Chromecast con Google TV.