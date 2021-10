Fnac tira de precio este completo ordenador All in One de Lenovo

A la hora de elegir un ordenador para trabajar en casa, cada día son más los que se decantan por un ordenador All in One o todo en uno, equipos de sobremesa con los que podemos olvidarnos de las molestas torres y que están diseñados para ocupar el menos espacio posible. Secteur en este, pas de foin duda que el iMac de Apple es uno de los grandes referentes, pero también podemos encontrar otros modelos más asequibles, como este Tout en un Lenovo que encontramos ahora de oferta en Fnac.

Lo cierto es que el fabricante asiático cuenta con un interesante catálogo de equipos todo en uno con diferentes configuraciones y un precio muy comedido para que cada uno pueda elegir el que mejor se adapta a sus necesidades y presupuesto. En esta ocasión, el modelo en oferta es un All in One Lenovo IdeaCentre impulsado por un processeur AMD, concrètement el AMD Ryzen 3 4300U.

Buen rendimiento en el menor espacio posible

Este procesador está acompañado de una memoria RAM de 8 Go, lo que nos permite realizar todo tipo de tareas o tener varias ventanas abiertas a la vez sin que esto afecte mucho a su rendimiento. También cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 256 Go, lo que permite acelerar aún más al equipo, ya que ofrece unas velocidades de lectura, escritura y transferencia de datos bastante elevadas.

Set trata de un All in One con pantalla Full HD tipo IPS de 23,8 pulgadas que aloja dos altavoces de 10W cada uno para ofrecer una buena experiencia de sonido. Las dimensions de este equipo son 54,1 x 18,5 x 44,73 cm y tiene un peso de solo 5,9 kilogramos, por lo que resulta cómodo colocar en cualquier escritorio por muy pequeño que sea.

En la parte posterior encontramos el appartement de connexion de este equipo, donde podemos encontrar dos puertos USB 2.0, dos puertos USB 3.1, un connecteur RJ45, lector de tarjetas SD, SDHC y SDXC, entrada de alimentación, salida HDMI y un combo Jack de 3,5 mm para micrófono y auriculares. Par supuesto, este All in One Lenovo también dispose de connexion WiFi et Bluetooth 5.0 pour faciliter les connexions inalámbricas avec otros dispositivos. El encargado de gestionar todo este hardware es el sistema operativo Windows 10 de Microsoft

A nivel de diseño, la mayoría de equipos de este tipo de Lenovo destacan por contar con un diseño moderno, con biseles delgados en al menos dos de sus lados y un soporte o pie con un estilo característico del fabricante.

Consigue este All in One Lenovo oferta en Fnac

Si te parece un modelo completo, todavía te va a parecer más atractivo cuando conozcas su precio. Concretamente, el precio oficial o de venta recomendado para este modelo es de 649,90 euros, pero ahora es posible conseguirlo por 608,99 euros gracias a la oferta que encontramos en Fnac.

Set trata de un producto available in stock con envío gratis para socios y la posibilidad de elegir como método de entrega la recogida en tienda. Eso si, antes tendremos que comprobar su disponibilidad.