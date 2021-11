Fnac tira el precio de este All in One Lenovo y lo rebaja 208€

A la hora de comprar un ordenador, son muchas las cosas a tener en cuenta. Una de las más importantes es el uso que le vamos a dar, es decir, que tipo de tareas o aplicaciones vamos a ejecutar para determinar la potencia del hardware que necesitamos para que nos ofrezca el rendimiento que esperamos. Ahora bien, otra decisión crucial es si preferimos un equipo de sobremesa o un portátil. Si lo que queremos es un ordenador para trabajar desde casa, pero que no ocupe mucho espacio, entonces la mejor elección será sin duda un equipo todo en uno como este Tout en un Lenovo que podemos conseguir ahora con un interesante descendre.

Este tipo de equipos nos permiten tener un completeo ordenador dentro de un único elemento, el monitor. Por lo tanto, no tendremos que tener las famosas torres por el suelo o disponer de un escritorio con espacio dedicado para ello ni un montón de cables por detrás de la mesa.

En este caso, no hay duda que Lenovo es uno de los fabricants de referencia en este tipo de ordenadores. Equipos, que a pesar de su formato compacto, también pueden contar con un potente hardware para ofrecer un gran rendimiento. Un claro ejemplo es este Tout en un Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IMB05, un modelo que podemos conseguir ahora en Fnac con un atractivo descuento.

Ofertón para este All in One Lenovo de 27″

Concretamente, es un equipo cuyo precio oficial es de 1199,90 euros y que ahora está rebajado hasta los 991,72 euros. Esto significa que podemos ahorrar la cantidad de 208 euros en su compra si realizamos el pedido mientras dure la oferta. La promoción incluye gastos de envío gratis para socios Fnac, posibilidad de recogida en tienda de forma totalmente gratis o bien, recogerlo en un punto de recogida por 3,99 euros, en casa por envío Express en 24 horas con un coste de 7,99 euros oa través de servicio Estándar con un plazo de entrega de entre dos y tres días por 6,99 euros.

Matériel puissant pour un gran rendimiento

En lo que a la configuración de este equipo se refiere, hay que indicar que este All in One Lenovo est impulsado por un procesador Intel Core i7 de décima generación y acompañado de una memoria RAM de 16 Go. En el apartado de almacenamiento, este modelo dispone de un disco dur de 1 To de capacité, por lo que el espacio para guardar todos nuestros archivos, documentos, fotos o vídeos no será un problema.

Un tout en un avec un pantalon FullHD de 27 pulgadas tipo IPS que ofrece un brillo de 25o nits y del que también cabe destacar su audio de alta definición. Un modelo que tiene unas medidas de 61,41 cm de ancho, 18,5 cm de profundidad, 48,52 cm de altura y un peso de 12,6 kilogramos.

A nivel de gráficos cuenta con una tarjeta integrada en la placa Intel UHD 630, mientras que el sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware no es otro que Windows 10. También tiene un complete apartado de conectividad en el que, además de Bluetooth 5.0 y Wifi, cuenta con un port USB 3.2, HDMI, Ethernet RJ45, dos puertos USB 2.0, 1 conector combinado para auriculares y micrófono y un port USB 3.2.