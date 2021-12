FNAF Security Breach DLC que les fans veulent vraiment voir

FNAF Security Breach vient tout juste de sortir mais les fans de Five Nights At Freddy parlent déjà du DLC qu’ils veulent voir.

Le dernier jeu de Five Nights At Freddy a une durée moyenne de cinq à sept heures. C’est loin d’être le jeu solo le plus long au monde, mais sa durée est plus longue que les précédents et il se compare à d’autres titres d’horreur tels que Outlast.

Bien que sa longueur ne doive pas être considérée comme trop courte, il est compréhensible que les fans veuillent revenir au Pizzaplex.

Cinq nuits chez Freddy : violation de la sécurité | État des lieux d’octobre 2021 Bande-annonce

BridTV

6215

Cinq nuits chez Freddy : violation de la sécurité | État des lieux d’octobre 2021 Bande-annonce

https://i.ytimg.com/vi/BJ3cLVRWPFU/hqdefault.jpg

889337

889337

centre

13872

Y aura-t-il un DLC pour Five Nights At Freddy’s Security Breach ?

Le contenu téléchargeable n’a pas été annoncé ou confirmé pour la violation de sécurité FNAF.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, Reddit affirme que les développeurs ont évoqué cette possibilité lors d’une interview avec Dawko. Le contenu téléchargeable après le lancement ne serait pas nouveau pour la série car Five Nights At Freddy’s Help Wanted a reçu Curse of Dreadbare en 2019.

Bien que les add-ons n’aient pas été annoncés pour le jeu, les fans ont toujours des idées sur ce qu’ils veulent voir.

Forfaits téléchargeables

Il n’y a pas de plans DLC officiels pour Five Nights At Freddy’s Security Breach, mais de nombreux fans sur Reddit veulent voir le retour de Bonnie.

Nous savons qu’un Glamrock Bonnie existait via des notes dans le jeu, donc certains fans pensent qu’il serait bien de jouer un autre personnage dans le Pizzaplex pendant que Bonnie était active.

Certains fans aimeraient également jouer le rôle de Vanessa ou la voir jouer un rôle plus important. Elle est un personnage important dans l’histoire, mais la majeure partie de sa profondeur et de sa tragédie vient des journaux du jeu plutôt que de quelque chose de plus tangible.

Il y a quelques appels pour le multijoueur ainsi que de simples cinématiques montrant comment Gregory s’est retrouvé au Pizzaplex. Cependant, ce que nous pourrions très probablement voir est une extension du récit original qui permet aux joueurs d’explorer des zones actuellement verrouillées.

Cela pourrait être un autre animatronique nouveau ou de retour, mais il est peu probable qu’un DLC ait lieu après l’histoire. Le Pizzaplex brûle dans la vraie fin, il n’y a donc aucune possibilité.

Un DLC avant l’arrivée de Gregory en tant que Vanessa ou un autre personnage avec Bonnie active serait bien, mais nous devrons simplement attendre et voir si nous obtenons du contenu téléchargeable.

Dans d’autres nouvelles, FNAF Security Breach DLC que les fans veulent vraiment voir